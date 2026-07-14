Valdžios viršūnėse – pokyčių pasiutpolkė: aiškėja finansų ministro, Seimo pirmininko komandos

„Kol kas, kol dar žmonės nepraėjo patikrinimo, nenoriu viešinti, galiu tik pasakyti, kad palieku iš buvusios komandos Janušą (Kizenevičių – ELTA) ir Kęstutį“, – žurnalistams Seime antradienį sakė T. Valys.
Socialdemokratų partijos prezidiumo posėdyje pirmadienį taip pat aptarta Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (SADM) Socialinio dialogo skyriaus vedėjos Rūtos Carik kandidatūra į viceministrus, taip pat – Editos Ragaišienės, dabar einančios Kalvarijų savivaldybės Ekonominės plėtros ir investicijų skyriaus specialistės pareigas, kandidatūra į ministerijos kanclerio poziciją.
Seimas anksčiau antradienį patvirtino Lietuvos socialdemokratų partijos (LSDP) pirmininko Mindaugo Sinkevičiaus vadovaujamos Vyriausybės programą, naujasis ministrų kabinetas prisiekė ir jau pradėjo darbą.
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Naujoje Vyriausybėje T. Valys pareigose pakeitė Kristupą Vaitiekūną, kuris dabar dirbs užsienio reikalų viceministru.
Naujasis finansų ministras anksčiau sakė, kad visi viceministrai jo komandoje bus LSDP nariai, o pagrindinis jų atrankos kriterijus yra įdirbis finansų srityje.
K. Vaitiekūno komandoje dirbo viceministrai Darius Sadeckas, Januš Kizenevič, Neringa Rinkevičiūtė–Laurinaitienė ir Lukas Jakubonis, šias pareigas užėmęs tik kovo pabaigoje, kiek anksčiau tą mėnesį pareigas eiti pradėjo ir kancleris K. Kvaraciejus.
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Pildosi ir J. Oleko komanda
Seimo pirmininko Juozo Oleko pavaduotojų komandą papildė du nauji vicepirmininkai – demokratas Domas Griškevičius ir socialdemokratė Jūratė Zailskienė.
Antradienį per slaptą balsavimą D. Griškevičiaus kandidatūrą palaikė 82 Seimo nariai, prieš buvo 14, susilaikė 12.
Už J. Zailskienės naujas pareigas balsavo 69 Seimo nariai, prieš buvo 23, susilaikė 17.
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Pritarus šioms kandidatūroms, suformuota visa Seimo pirmininko 8 pavaduotojų komanda.
D. Griškevičius yra į valdančiąją koaliciją prisijungusios Seimo Demokratų frakcijos „Vardan Lietuvos“ seniūno pavaduotojas. Jis dirba Seimo Valstybės valdymo ir savivaldybių komitete, taip pat yra parlamento Etikos ir procedūrų komisijos narys.
Buvęs Šiaulių miesto savivaldybės mero pavaduotojas D. Griškevičius jau antrą kadenciją dirba Seime. Parlamentaro karjerą jis pradėjo 2020 m. 2024 m. į Seimą D. Griškevičius buvo išrinktas Saulės rinkimų apygardoje.
Buvusi socialinės apsaugos ir darbo ministrė J. Zailskienė priklauso valdančiajai Seimo Lietuvos socialdemokratų partijos frakcijai, dirba parlamento Žmogaus teisių komitete, Aleksandro Stulginskio žvaigždės skyrimo komisijoje.
Į Seimą J. Zailskienė išrinkta vienmandatėje Dainavos rinkimų apygardoje. Anksčiau ji buvo Prienų rajono savivaldybės vicemerė.
ELTA primena, kad Seimas antradienį atleido „Nemuno aušros“ deleguotą Seimo pirmininko pirmąįį pavaduotoją Raimondą Šukį iš pareigų jam atsistatydinus.
Šiuo metu Seimo pirmininkas J. Olekas turi 8 pavaduotojus. Tai socialdemokratės Rasa Budbergytė, Orinta Leiputė ir J. Zailskienė, demokratas D. Griškevičius, liberalė Viktorija Čmilytė-Nielsen, konservatorė Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, „aušriečių“ atstovė Daiva Žebelienė, „valstietė“ Aušrinė Norkienė.
Iki šiol parlamento vadovas turėjo 7 pavaduotojus, tačiau gegužės mėnesį Seimas priėmė Statuto pataisas, numatančias galimybę įsteigti dar vieną – aštuntą – tokią pareigybę.