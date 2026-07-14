„Kol kas komanda ganėtinai kukli. Kanclerį žinote, spaudos atstovą žinote. Dalis komandos, keli patarėjai spręs, ar jie tęs darbą mano komandoje. Sekretoriato vadovė bus mano kolegė, kuri dirbo su manimi Jonavos rajono savivaldybėje – Brigita Šlepetienė“, – žurnalistams Seime teigė M. Sinkevičius.
Be to, politikas tikino siūlęs buvusiai sveikatos apsaugos ministrei Marijai Jakubauskienei imtis jo patarėjos pareigų ir gavęs preliminarų jos sutikimą.
„Turiu preliminarų sutikimą ir, tikiuosi, kad šiandieną tai pasakęs neužbėgsiu įvykiams už akių, bet esu pakvietęs M. Jakubauskienę prisijungti prie mano politinės komandos patarėjų lygmenyje. Turiu preliminarų sutikimą“, – pridūrė jis.
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B. Šlepetienė iki šiol ėjo Jonavos rajono savivaldybės administracijos Bendrojo skyriaus vedėjos pareigas.
Anksčiau skelbta, kad naujuoju Vyriausybės kancleriu M. Sinkevičius pasiūlė tapti Susisiekimo ministerijos kancleriui Tomui Daukantui.
Tuo metu M. Sinkevičiaus atstovu spaudai dirbs žurnalistas Gedas Salyga.
J. Pankauskas nebedirbs Vyriausybės vicekancleriu
Tuo metu „čekiukų“ byloje figūruojantis Justas Pankauskas nebeis Vyriausybės vicekanclerio pareigų ir tęs darbus kaip Lietuvos socialdemokratų partijos (LSDP) atsakingasis sekretorius.
„J. Pankauskas nusprendė dėl šeimyninių aplinkybių, ir mato prieš rinkimus savo darbą prasmingesnį partijos sekretoriaus vaidmenyje. Darbuosis partijai atlygintinais darbo sutartiniais pagrindais“, – dėstė M. Sinkevičius.
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Kaip skelbta, balandį teismui buvo perduota J. Pankausko „čekiukų“ byla. Anot prokuratūros, politikas yra kaltinamas piktnaudžiavimu, turto pasisavinimu, dokumentų suklastojimu ir disponavimu jais.
Bylos duomenimis, 2019–2021 m. J. Pankauskas, eidamas Lazdijų rajono savivaldybės tarybos nario pareigas, įtariama, suklastojo tarybos nario išlaidų ataskaitas, jose pateikdamas tikrovės neatitinkančius duomenis apie tariamai patirtas degalų įsigijimo išlaidas.
Anot prokuratūros, tokiu būdu jis pasisavino 2 516 eurų. Teisėsaugos duomenimis, J. Pankauskas savivaldybei teikė degalinių kvitus, apmokėtus kitų fizinių ir juridinių asmenų vardu išduotomis mokėjimo kortelėmis.
Dar vasarį Specialiųjų tyrimų tarnybai (STT) „čekiukų“ byloje pareiškus įtarimus J. Pankauskui, tuometė Vyriausybės vadovė Inga Ruginienė perdavė lauksianti galutinio teismo verdikto, tad iki tol jokie sprendimai dėl vicekanclerio nebus priimami.
ELTA primena, kad Seimas antradienį patvirtino LSDP pirmininko M. Sinkevičiaus vadovaujamos Vyriausybės programą. Parlamentarams jai pritarus, naujasis ministrų kabinetas įgis įgaliojimus ir oficialiai pradės darbą.
I. Ruginienės Vyriausybė atsistatydino, nes buvo performuota valdančioji koalicija ir M. Sinkevičius paskelbė priėmęs sprendimą imtis vadovauti naujam ministrų kabinetui.
Valdančiąją koaliciją sudaro Seimo Lietuvos socialdemokratų partijos, Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ bei Lietuvos valstiečių, žaliųjų ir Krikščioniškų šeimų sąjungos (LVŽKŠS) frakcijos.
Martyna Pikelytė (ELTA)
Mindaugas SinkevičiusKomandaPremjeras
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