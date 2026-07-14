Bausmė už pasipriešinimą? M. Sinkevičius keičia K. Vilkauską ir L. Asadauskaitę

Lrytas žiniomis, į Kultūros komiteto vadovus jis pasiūlė šiandien darbus Kultūros ministerijoje užbaigiančią ir į Seimą pilna koja grįžtančią bendražygę Vaidą Aleknavičienę. Dar iki tapimo ministre V. Aleknavičienė ėjo Švietimo ir mokslo komiteto pirmininkės pareigas, tačiau jas jau užėmusi Jurgita Šukevičienė.
Socialdemokratų vadovybė nebuvo patenkinta, kaip K. Vilkauskui sekėsi valdyti situaciją nacionalinio transliuotojo pataisų epopėjoje. Pernai metų gruodį jam prireikė net medikų pagalbos, dėl to paskutinis žingsnis dėl tuometinio projekto varianto nebuvo žengtas.
Nors birželio pradžioje pataisos galiausiai buvo priimtos, jos jau atrodė visai kitaip, nei gruodį svarstytas dokumentas.
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„Toks politinis sprendimas. Motyvai – dėl to, kad reikia kompensuoti V. Aleknavičienei“, – Lrytas antradienį ryte žinią patvirtino pats K. Vilkauskas.
Ar toks paaiškinimas įtikino?
„Na... Kaip pasakė, taip aš perduodu“, – nedaugžodžiavo jis.
Politikas neslėpė nusivylimo ir sakė net nežinantis, ar jį paliks dirbti Kultūros komitete, ar kels į kitą. Ar šis sprendimas galėjo būti bausmė už jo veiksmus LRT pataisų metu? K. Vilkauskas vertinti nesiryžo.
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O L. Asadauskaitę Jaunimo ir sporto reikalų komisijos pirmininkės kėdėje keis Algimantas Radvila.
Bendražygių pyktį ji užsitraukė dėl priešinimosi sporto reformai. Pati socialdemokratė neslepia, kad bando vilkinti projekto grįžimą į Seimo salę, ne kartą kritikavo partiečius, kaltino juos nenoru girdėti jos, kaip profesionalios sportininkės, pozicijos.
Lrytas antradienį susisiekė ir su pačia L. Asadauskaite. Ji buvo gerokai nustebusi, nes apie sprendimą ją keisti dar nežinojo – LSDP prezidiumo posėdyje nedalyvavo.
„Vakar negalėjau dalyvauti, bet buvo įdomu, kokie bus priimti sprendimai dėl komitetų ir komisijų. Neseniai kalbėjausi su Mindaugu (Sinkevičiumi, – Lrytas), jis man žadėjo per vasarą luktelti. Galbūt bijodamas, kad neišeičiau kažkur kitur, sako tu tiesiog luktelk, rudenį ateisime, pasikalbėsime ir nuspręsime, kaip elgtis toliau.
Žmogus pažadėjo palaukti rudens, pats jokių sprendimų, kaip supratau, sakė nedarys, bet vakar, vadinasi, padarė sprendimą ir nubalsavo už kitą žmogų. Labai gaila, kad žmogus nesilaiko savo žodžio“, – Lrytas komentavo L. Asadauskaitė.
Ji sakė nebežinanti, ar mato savo ateitį su socialdemokratų partija: „Po šito sprendimo tikrai labai pagalvosiu ir rudenį padarysiu sprendimą.“
Šiems siūlymams prezidiumo nariai pritarė.
Vaida AleknavičienėKęstutis VilkauskasSeimo kultūros komitetas
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