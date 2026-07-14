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D. Griškevičius tapo pirmuoju Seimo pirmininko pavaduotoju

2026 m. liepos 14 d. 17:41
​Seimo Pirmininko Juozo Oleko pirmuoju pavaduotoju paskirtas demokratas Domas Griškevičius.
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Antradienį šią parlamento vadovo pateiktą kandidatūrą vienbalsiai palaikė 69 Seimo nariai.
Anksčiau Seimo pirmininko pirmojo pavaduotojo pareigas ėjo iš jų atsistatydinęs „Nemuno aušros“ deleguotas Raimondas Šukys. Antradienį parlamentarai atleido jį iš šių pareigų.
Paskutiniame pratęstos pavasario sesijos Seimo posėdyje J. Oleko pavaduotojų komandą papildė du nauji vicepirmininkai – demokratas Domas Griškevičius ir socialdemokratė Jūratė Zailskienė.
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Pritarus šioms kandidatūroms, suformuota visa Seimo pirmininko 8 pavaduotojų komanda. Tai socialdemokratės Rasa Budbergytė, Orinta Leiputė ir J. Zailskienė, demokratas D. Griškevičius, liberalė Viktorija Čmilytė-Nielsen, konservatorė Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, „aušriečių“ atstovė Daiva Žebelienė, valstietė Aušrinė Norkienė.
Juozas OlekasDomas GriškevičiusSeimas
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