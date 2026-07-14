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Darbą šiandien pradės Mindaugo Sinkevičiaus Vyriausybė: kaip atrodo naujasis Ministrų kabinetas?

2026 m. liepos 14 d. 06:30
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Seimas antradienį ketina apsispręsti dėl naujosios Mindaugo Sinkevičiaus Vyriausybės programos – jai pritarus, Ministrų kabinetas prisieks ir pradės darbus.
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