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Darbą šiandien pradės Mindaugo Sinkevičiaus Vyriausybė: kaip atrodo naujasis Ministrų kabinetas?
2026 m. liepos 14 d. 06:30
Lrytas Premium nariams
Seimas antradienį ketina apsispręsti dėl naujosios Mindaugo Sinkevičiaus Vyriausybės programos – jai pritarus, Ministrų kabinetas prisieks ir pradės darbus.
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