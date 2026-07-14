Demokratė R. Miliūtė vadovaus Seimo Aleksandro Stulginskio žvaigždės skyrimo komisijai

Už tai numatantį nutarimą antradienį balsavo 53 Seimo nariai, niekas nebuvo prieš, 10 susilaikė.
Aleksandro Stulginskio žvaigždės skyrimo komisijos pirmininkės pavaduotoju ir toliau dirbs šio apdovanojimo įsteigimo iniciatorius, Liberalų sąjūdžio frakcijos narys Viktoras Pranckietis.
Komisijoje dirba 9 devyni Seimo nariai: Dalia Asanavičiūtė-Gružauskienė, Ruslanas Baranovas, Ligita Girskienė, Vytautas Jucius, R. Miliūtė, Arvydas Pocius, V. Pranckietis, Paulius Visockas ir Jūratė Zailskienė.
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Šios komisijos sudėtyje neliko energetikos ministru tapusio parlamentaro demokrato Luko Savicko.
ELTA primena, kad Seimo apdovanojimą – Aleksandro Stulginskio žvaigždę – parlamentas įsteigė Steigiamojo Seimo ir Lietuvos Respublikos paskelbimo 100-ųjų metinių proga, siekdamas pagerbti iškilią Aleksandro Stulginskio asmenybę.
Šiuo Seimo apdovanojimu siekiama įvertinti Lietuvos ir užsienio fizinių ir juridinių asmenų laimėjimus bei indėlį, puoselėjant parlamentarizmo, demokratijos ir valstybingumo idėjas.
2022 m. pirmaisiais šio apdovanojimo laureatais tapo prezidentas Valdas Adamkus ir Jungtinių Amerikos Valstijų (JAV) senatorius Richardas Josephas Durbinas.
Aleksandro Stulginskio žvaigždėDemokratų sąjunga „Vardan Lietuvos“komisija
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