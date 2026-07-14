E. Samoškaitė patvirtino buvusi apklausta tyrime dėl LSDP posėdyje rasto įrašymo įrenginio

„Taip, natūralu, kad turėjau būti apklausta pareigūnų. Atsakiau į visus man pateiktus klausimus. Bet nuo tolesnių komentarų susilaikysiu, tegul teisėsaugos institucijos vykdo savo darbą“, – antradienį Eltai sakė E. Samoškaitė.
Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Komunikacijos poskyrio vedėja Julija Samorokovskaja Eltai taip pat patvirtino, kad žurnalistė buvo apklausta atliekant šį ikiteisminį tyrimą.
„Dėl šio įvykio yra atliekamas ikiteisminis tyrimas. Taip, tai yra procesiniai veiksmai, kurie yra numatyti atliekant tyrimą“, – teigė J. Samorokovskaja.
Socialdemokratų atsakas LRT: tai nėra laisvo žodžio išraiška
Pirmasis šią žinią pranešė portalas „Delfi“.
ELTA primena, kad balandžio viduryje socialdemokratai pranešė uždarame partijos tarybos posėdyje radę slapta garsą įrašinėjantį rašiklį, kurio savininkė, kaip jie įtarė, galėjo būti visuomeninio transliuotojo žurnalistė. Partija dėl šio incidento kreipėsi į policiją.
Susiję straipsniai
Dokumente, su kuriuo susipažino ELTA, teigiama, kad pareiškimas policijai pateiktas dėl galimai neteisėto informacijos rinkimo ir neteisėto techninių priemonių panaudojimo informacijai rinkti. Jame teigiama, kad įrašantį rašiklį galėjo palikti LRT žurnalistė E. Samoškaitė. Ji tokius įtarimus neigė.
Vilniaus rajono policija dėl šio įvykio pradėjo ikiteisminį tyrimą.
Pasirodžius įtarimams, E. Samoškaitė sustabdė narystę Žurnalistų profesionalų asociacijoje (ŽPA), atsitraukė nuo veiklos LRT žurnalistų protesto iniciatyvinėje grupėje. Šiuo metu E. Samoškaitė taip pat nerašo su LSDP susijusiomis temomis, neveda LRT laidos „Dienos tema“.
LSDP tarybos posėdis buvo uždaras, politikams į jį nebuvo leidžiama įsinešti telefonų.
Eglė SamoškaitėLSDPįrašyti pokalbiai
Rodyti daugiau žymių