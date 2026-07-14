EK pirmininkė U. von der Leyen pasveikino M. Sinkevičių tapus premjeru

„Sveikinu jus tapus ministru pirmininku, brangus Mindaugai Sinkevičiau! Stipri Lietuva – tai stiprus Europos Sąjungos rytinis flangas. Mūsų bendradarbiavimas yra itin svarbus Europos saugumui, konkurencingumui ir šiuos užmojus atitinkančiam biudžetui. Tikiuosi glaudžiai bendradarbiauti per būsimą Lietuvos pirmininkavimą Tarybai.“ – socialiniame tinkle „X“ antradienį rašė EK pirmininkė.
Kaip skelbė ELTA, antradienį patvirtinus XXI Vyriausybės programą, Seime prisiekė premjeras M. Sinkevičius bei kiti naujojo ministrų kabineto nariai.
Po priesaikos naujoji Vyriausybė įgijo įgaliojimus veikti. Tuo metu Ingos Ruginienės laikinoji Vyriausybė oficialiai baigė darbą.
Įspėjo dėl Vyriausybės programos pasekmių: „Pravažiavo buldozeriu“
M. Sinkevičiaus vadovaujamą Vyriausybę suformavo Lietuvos socialdemokratų partijos, Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ bei Lietuvos valstiečių, žaliųjų ir Krikščioniškų šeimų sąjungos (LVŽKŠS) frakcijos Seime.
Finansų ministro pareigas eis Taurimas Valys, aplinkos – Ieva Andriulaitytė, kultūros – Lukas Alsys, vidaus reikalų – Martynas Katelynas, socialinės apsaugos ir darbo – I. Ruginienė.
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Krašto apsaugos ministerijai toliau vadovaus Robertas Kaunas, Švietimo mokslo ir sporto ministerijai – Raminta Popovienė, Užsienio reikalų ministerijai – Kęstutis Budrys, Susisiekimo ministerijai – Juras Taminskas.
Darbą naujoje Vyriausybėje tęs ir Lietuvos lenkų rinkimų akcijos-Krikščioniškų šeimų sąjungos (LLRA-KŠS) deleguota teisingumo ministrė Rita Tamašunienė bei „valstiečių“ deleguotas ekonomikos ir inovacijų ministras Edvinas Grikšas.
Energetikos, sveikatos apsaugos ir žemės ūkio ministrais dirbs Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ atstovai Lukas Savickas, Linas Kukuraitis bei Kęstutis Mažeika.
ELTA primena, kad Seimas antradienį patvirtino LSDP pirmininko M. Sinkevičiaus vadovaujamos Vyriausybės programą.
I. Ruginienės Vyriausybė atsistatydino, nes buvo performuota valdančioji koalicija ir M. Sinkevičius paskelbė priėmęs sprendimą imtis vadovauti naujam ministrų kabinetui.
Europos Komisija (EK)Mindaugas SinkevičiusUrsula von der Leyen
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