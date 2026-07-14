Generalinė prokuratūra neatsako, kokiu pagrindu S. Skverneliui buvo skirta apykojė

„Jūsų prašoma informacija yra ikiteisminio tyrimo duomenys, kurie teikiami Baudžiamojo proceso kodekso 177 str. nustatyta tvarka. Šiuo metu jų pateikimas galėtų pakenkti ikiteisminio tyrimo sėkmei. Taip pat norėtume pabrėžti, kad ikiteisminių tyrimų metu prokuratūra nedalyvauja viešoje polemikoje ir nekomentuoja proceso dalyvių išsakomų nuomonių, vertinimų ar pozicijos“, – Eltai pateiktame atsakyme nurodė Generalinės prokuratūros Komunikacijos skyriaus vedėja Elena Martinonienė.
„Prokurorų priimtų sprendimų teisėtumas ir pagrįstumas, juos pagrindžiantys argumentai, įskaitant ir tuos atvejus, kai prokuroras kreipiasi į teismą dėl kardomosios priemonės skyrimo, vertinami teisme“, – pabrėžia prokuratūra.
Seimo nariui ši kardomoji priemonė buvo paskirta tiriant galimą korupciją Augalininkystės tarnyboje. Jis pripažino, kad apykojė jam buvo pritaikyta dėl padaryto pažeidimo. Visgi, koks jis buvo, politikas nenorėjo atskleisti.
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Savo ruožtu buvęs S. Skvernelio patarėjas, tinklaraštininkas Skirmantas Malinauskas teigia, jog jo turimais duomenimis parlamentarui kardomoji priemonė buvo skirta, nes jis bendravo su kita įtariamąja šioje korupcijos byloje.
„Mano žiniomis, S. Skvernelis pažeidė draudimą bendrauti su tam tikrais asmenimis. Konkrečiai – su kita įtariamąja, buvusia jo patarėja Agne Silickiene“, – socialiniame tinkle „Facebook“ rašė S. Malinauskas.
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Naujienų portalas „15min“ birželį rašė, kad Valstybinės augalininkystės tarnybos (VAT) korupcijos byloje įtarimų sulaukusiai A. Silickienei skirta intensyvi priežiūra, numatant nešioti apykoję.
S. Skvernelis teigė nesutinkantis su tokia kardomąja priemone, tvirtino tokį sprendimą apskundęs teismui. Be to, jis sakė esąs įsitikinęs, kad jam iškelta byla yra politinė.
ELTA primena, kad tiriant galimą korupciją Augalininkystės tarnyboje, vasarį buvo atliktos kratos S. Skvernelio namuose ir darbo kabinete.
Balandį politikui buvo pareikšti įtarimai dėl kyšininkavimo.
Pernai gruodį tiriant itin stambią korupciją Augalininkystės tarnyboje, pareigūnai iš viso buvo sulaikę 13 asmenų. Vėliau įtariamųjų skaičius padidėjo iki 15 asmenų.
Anot teisėsaugos, tyrimo metu surinktais duomenimis, iš augalus ir augalinius produktus gabenančių įmonių atstovų sistemingai buvo reikalaujami ir gaunami didelės vertės kyšiai už krovinių gabentojams tarnybos išduodamus fitosanitarinius sertifikatus.
Jau tada kaip įtariamieji buvo įvardyti nuo pareigų nušalintas tarnybos direktorius Jurijus Kornijenko, jo pavaduotojas Mantas Butas, patarėja A. Silickienė, dirbusi ir su parlamentaru S. Skverneliu, Alytaus regioninio skyriaus vedėjas Giedrius Urbelionis ir Kauno regioninio skyriaus laikinoji vedėja Dalia Šubonienė.
Per daugiau nei 100 kratų paimta daugiau nei 1,3 mln. eurų grynųjų pinigų, 8 kilogramai aukso, kurio vertė apie 1 mln. eurų, taip pat buvo rasta 11 tūkst. pakelių cigarečių, 14 tūkst. litrų alkoholio, kokaino ir sprogmenų.
Šioje byloje taip pat figūruoja ir buvęs Seimo narys Kazys Starkevičius.
Generalinė prokuratūraSaulius Skvernelisapykojis
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