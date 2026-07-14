I. Ruginienė pasirinko, kas ministerijoje bus jos atstovu spaudai

Tai Eltai patvirtino pats I. A. Dobrovolskas.
Premjerės patarėju jis dirbo nuo rugsėjo, kai I. Ruginienė pradėjo eiti Vyriausybės vadovės pareigas.
Tiesa, politikei anksčiau dirbus socialinės apsaugos ir darbo ministre, I. A. Dobrovolskas ėjo jos patarėjo komunikacijai pareigas. Jis buvo atsakingas už socialinės apsaugos ir darbo klausimų komunikacijos formavimą.
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I. Dobrovolskas nuo 2022 m. buvo ELTA verslo naujienų žurnalistas, 2024 m. tapo agentūros verslo naujienų redaktoriumi.
Būsimasis patarėjas 2022 m. apsigynė politikos mokslų bakalauro laipsnį Vilniaus universiteto Tarptautinių santykių ir politikos mokslų institute, 2024 m. ten pat įgijo tarptautinių santykių ir diplomatijos magistro laipsnį.
ELTA primena, kad I. Ruginienės Vyriausybė atsistatydino, nes buvo performuota valdančioji koalicija ir Mindaugas Sinkevičius paskelbė priėmęs sprendimą imtis vadovauti naujam ministrų kabinetui.