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I. Ruginienė teigia surinkusi visą komandą, dirbti liks dalis SADM viceministrų

2026 m. liepos 14 d. 18:11
Į socialinės apsaugos ir darbo ministrės pareigas grįžusi Inga Ruginienė sako surinkusi visą komandą, joje dirbti liks ir kai kurie esami viceministrai.
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„Visą komandą turiu, greitai pristatysiu, viskas sukomplektuota. (…) Manau, šią savaitę bus daug kas aišku, aš tikrai pasiruošusi nuo rytojaus pilnai įsitraukti į darbus“, – Eltai antradienį sakė I. Ruginienė.
„Tikrai liks, tęstinumas turi būti“, – pridūrė ji, perklausta, ar dirbti liks ir esami viceministrai.
Kiek anksčiau paskelbta, kad naujuoju SADM viceministru dirbti pradės pareigas baigusios premjerės I. Ruginienės patarėju buvęs Tadas Vinokuras.
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Anksčiau SADM jau vadovusiai I. Ruginienei pernai vasarą tapus premjere, jos pareigas užėmė Jūratė Zailskienė, jos komandoje dirbo viceministrės Aušra Putk, Rita Grigalienė ir Deimantė Bukeikaitė.
Socialdemokratų pirmininko Mindaugo Sinkevičiaus vadovaujama Vyriausybė Seime prisiekė anksčiau antradienį, prieš tai parlamentui pritarus jos programai.
Inga RuginienėSocialinės apsaugos ir darbo ministerija (SADM)

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