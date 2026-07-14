„Kol kas darbo nepradėjau. (...) Taip, priėmiau (pasiūlymą – ELTA). Labai dėkingas I. Ruginienei už pasitikėjimą“, – Eltai teigė T. Vinokuras.
Socialdemokratas dirbo I. Ruginienės patarėju, iki tol jis dirbo ekspremjero Gintauto Palucko komandoje.
Anksčiau T. Vinokuras dirbo LSDP atstovu spaudai, yra baigęs muzikologijos ir filosofijos bakalauro studijas „Berklee“ muzikos koledže JAV, meno ir politikos magistro – Londono universitete „Goldsmiths“, šiuo metu yra šio universiteto politikos mokslų doktorantas.
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Performavus Vyriausybę, I. Ruginienė grįš vadovauti Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai (SADM).
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ELTA primena, kad I. Ruginienės Vyriausybė atsistatydino, nes buvo performuota valdančioji koalicija ir Mindaugas Sinkevičius paskelbė priėmęs sprendimą imtis vadovauti naujam ministrų kabinetui.
Inga RuginienėTadas VinokurasSocialinės apsaugos ir darbo ministerija (SADM)
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