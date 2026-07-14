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I. Ruginienės patarėjas T. Vinokuras dirbs socialinės apsaugos ir darbo viceministru (1)

2026 m. liepos 14 d. 10:25
Darbą baigiančios premjerės Ingos Ruginienės patarėjas Tadas Vinokuras pradės eiti socialinės apsaugos ir darbo viceministro pareigas.
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„Kol kas darbo nepradėjau. (...) Taip, priėmiau (pasiūlymą – ELTA). Labai dėkingas I. Ruginienei už pasitikėjimą“, – Eltai teigė T. Vinokuras.
Socialdemokratas dirbo I. Ruginienės patarėju, iki tol jis dirbo ekspremjero Gintauto Palucko komandoje.
Anksčiau T. Vinokuras dirbo LSDP atstovu spaudai, yra baigęs muzikologijos ir filosofijos bakalauro studijas „Berklee“ muzikos koledže JAV, meno ir politikos magistro – Londono universitete „Goldsmiths“, šiuo metu yra šio universiteto politikos mokslų doktorantas.

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Performavus Vyriausybę, I. Ruginienė grįš vadovauti Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai (SADM).
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Inga RuginienėTadas VinokurasSocialinės apsaugos ir darbo ministerija (SADM)
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