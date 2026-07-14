Iš opozicijos – kritika naujai Vyriausybei: pirštu bado į T. Valį ir M. Katelyną

Anot liberalės Viktorijos Čmilytės-Nielsen, silpniausios ministrų kabineto grandys – paskirtasis finansų ministras Taurimas Valys bei į vidaus reikalų ministro pareigas skiriamas Martynas Katelynas.
„Silpniausia (grandis – ELTA), be abejonės, yra finansų ministras. Visiškai nesuprantama, kam reikėjo keisti į tokį pretendentą, kuris atvirai sako, kad skaičiai yra pernelyg nuobodūs, ir jam, kaip finansų ministrui, labiau norisi kūrybiškai žvelgti į valstybės finansus“, – antradienį Seime žurnalistams kalbėjo opozicijos Liberalų sąjūdžio lyderė V. Čmilytė-Nielsen.
Politikė kritikavo ir socialdemokrato M. Katelyno kandidatūrą į Vidaus reikalų ministerijos (VRM) vadovus.
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„Kątik buvome susitikę su juo frakcijoje. Jis patvirtino, kad jis nacionalinio susivienijimo vertybes iki šiol laiko širdyje ir balsavimuose, ir kitas dalykas – prisiminė ir patvirtino, kad dėl neliečiamybių atėmimo (Seimo nariams – ELTA) jis arba išeidavo iš Seimo salės, arba susilaikydavo, t.y. balsuodavo prieš neliečiamybės atėmimą“, – nurodė ji.
„Tai tas faktas irgi yra, manau, svarbus ir bylojantis apie jo požiūrį į ikiteisminio tyrimo institucijas“, – pridūrė liberalė.
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Tiesa, paprašyta įvardyti, jos nuomone, stipriąsias XXI-osios Vyriausybės puses, V. Čmilytė-Nielsen įvardijo paskirtąjį užsienio reikalų ministrą Kęstutį Budrį, Ingą Ruginienę premjero poste pakeisiantį M. Sinkevičių bei faktą, jog valdančiojoje koalicijoje neliko „Nemuno aušros“.
„Bet čia, matyt, teigiami dalykai ir baigiasi“, – teigė politikė.
Savo ruožtu Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų (TS-LKD) vedlys Laurynas Kasčiūnas taip pat tikino, kad M. Sinkevičiaus suformuotame ministrų kabinete yra šiam darbui nepasiruošusiųjų.
„Bent keli ministrai yra nepasiruošę darbui valstybės tarnyboje, nežino, ką reikės daryti, o mes dabar nesame ta šalis, kuri po dviejų iššvaistytų metų dar turėtume prabangos suteikti kažkokį laikotarpį mokymuisi – mums reikia darbų, reikia veiksmų“, – žurnalistams parlamente sakė L. Kasčiūnas.
Be kita ko, politiko nuomone, nėra atsakymo, kokiais konkrečiais būdais ar finansavimo šaltiniais remiantis valdantieji žada įgyvendinti Vyriausybės programoje išsikeltus tikslus.
„Iš to paties finansų ministro, premjero mes prašėme labai aiškių skaičių. Jeigu jūs įsipareigojate padidinti tą, pakeisti tą, pakelti socialinę gerovę, klausimas – iš kokių finansinių šaltinių. Bent jau kryptis nurodykite“, – kalbėjo konservatorių lyderis
„Mes nieko nežinome, jokio atsakymo neturime. Kitaip tariant, tie lūkesčiai, kurie yra sukelti visuomenei, bus iš esmės sužlugdyti ir skatins dar didesnį nepasitikėjimą“, – pridūrė L. Kasčiūnas.
Seimas antradienį svarsto paskirtojo premjero M. Sinkevičiaus vadovaujamos Vyriausybės programą. Parlamentarams jai pritarus, naujasis ministrų kabinetas įgis įgaliojimus ir oficialiai pradės darbą.
Šalies vadovas patvirtino naująjį ministrų kabinetą
Prezidentas Gitanas Nausėda praėjusią savaitę pasirašė dekretą, kuriuo patvirtino XXI Vyriausybės sudėtį.
Valstybės vadovas patvirtino į finansų ministrus pasiūlytą užsienio reikalų viceministru dirbantį T. Valį, aplinkos ministre paskirta Lietuvos savivaldybių asociacijos (LSA) atstovė Briuselyje Ieva Andriulaitytė, kultūros – šios ministerijos kanclerio pareigas ėjęs Lukas Alsys, vidaus reikalų – parlamentaras M. Katelynas, socialinės apsaugos ir darbo – I. Ruginienė.
Krašto apsaugos ministerijai toliau vadovaus Robertas Kaunas, Švietimo mokslo ir sporto ministerijai – Raminta Popovienė, Užsienio reikalų ministerijai – Kęstutis Budrys, Susisiekimo ministerijai – Juras Taminskas.
Darbą naujoje Vyriausybėje tęs ir Lietuvos lenkų rinkimų akcijos-Krikščioniškų šeimų sąjungos (LLRA-KŠS) deleguota teisingumo ministrė Rita Tamašunienė bei „valstiečių“ deleguotas ekonomikos ir inovacijų ministras Edvinas Grikšas.
Energetikos, sveikatos apsaugos ir žemės ūkio ministrais dirbs Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ atstovai parlamentarai Lukas Savickas, Linas Kukuraitis bei Kęstutis Mažeika.
Vyriausybės programos projektas Seime buvo įregistruotas liepos 3 dieną. O prezidentas dekretą, kuriuo patvirtino XXI Vyriausybės sudėtį, pasirašė liepos 6-ąją.
Jeigu Vyriausybės programai būtų nepritarta arba ji būtų grąžinta patobulinti, nauja programos redakcija Seimui turėtų būti pateikta per 10 dienų, o jos svarstymo procedūra kartojama iš naujo.
Jei Seimas du kartus iš eilės nepritartų naujai sudarytos Vyriausybės programai, ministrų kabinetas privalėtų atsistatydinti.
ELTA primena, kad I. Ruginienės Vyriausybė atsistatydino, nes buvo performuota valdančioji koalicija ir M. Sinkevičius paskelbė priėmęs sprendimą imtis vadovauti naujam ministrų kabinetui.
Valdančiąją koaliciją sudaro Seimo Lietuvos socialdemokratų partijos, Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ bei Lietuvos valstiečių, žaliųjų ir Krikščioniškų šeimų sąjungos (LVŽKŠS) frakcijos.
Mindaugas SinkevičiusViktorija Čmilytė-NielsenVyriausybė
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