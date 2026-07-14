K. Budrys apie komandos pokyčius URM: sprendimai dėl viceministrų yra mano

Taip K. Budrys atsakė į Seimo konservatorių frakcijos nario Vytauto Juozapaičio klausimą dėl planuojamų pokyčių Užsienio reikalų ministerijos vadovybėje. Parlamentaras ironizavo, esą socialdemokratai vykdo „žiedinės ekonomikos politiką“, kai buvę ministrai ar pareigūnai perkeliami į kitas pareigas.
„Socialdemokratai dabar vykdo tokią žiedinės ekonomikos politiką – tai yra gamyba be atliekų. Nereikalingus arba apleistus ministrus jie dabar inkorporuoja į kitas ministerijas, kad jie atliktų kažkokias kitas funkcijas“, – Seimo TS-LKD frakcijos susitikimo su K. Budriu metu sakė V. Juozapaitis.
Jis K. Budrio klausė, ar komandos pokyčiai užsienio reikalų ministerijoje vykdomi jo paties sprendimu, ar tai yra valdančiųjų politinis pasirinkimas.
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„Ar K. Vaitiekūnas yra jūsų pasirinkimas ir kas yra bendro su diplomatija? Ar tas ponas Taurimas Valys, kuris ką tik paliko postą ir ateina mūsų finansų skaičiuoti, taip pat buvo jūsų komandos narys, ar buvo socialdemokratų nuleistas gelbėtojas?“ – klausė konservatorius.
K. Budrys atsakė, kad komandos formavimo procesas dar nėra baigtas, tačiau galutiniai sprendimai priklausys jam.
„Kaip ir visais atvejais, jau trečią kartą, tas procesas dar nėra pasibaigęs – dėl komandos formavimo diskutuoju su partija, natūralu. taip pat su kandidatais. Ir tie pasirinkimai galutiniai yra mano pasirinkimai“, – teigė jis.
Kalbėdamas apie K. Vaitiekūno kandidatūrą į užsienio reikalų viceministrus, K. Budrys pabrėžė neabejojantis jo kompetencija ir patirtimi.
„Dėl K. Vaitiekūno neturiu jokių abejonių, kad jo žinios ir patirtis atskirose srityse, ypač dabar ruošiantis pirmininkavimui ir prioritetizuojant tam tikrus ekonominius, su saugumu susijusius klausimus, bendrai finansų, kapitalo rinkos prieinamumu mums svarbiems sektoriams, – tai čia bus mums didelė parama ir postūmis. Tai tikrai esu visiškai garantuotas dėl šito sprendimo“, – sakė paskirtasis užsienio reikalų ministras.
ELTA primena, kad naujoje Mindaugo Sinkevičiaus Vyriausybėje laikinasis finansų ministras K. Vaitiekūnas dirbs užsienio reikalų viceministru, pakeisdamas dabartines jo pareigas perimsiantį T. Valį.
Sprendimas, kad T. Valys, tapsiantis finansų ministru, ir K. Vaitiekūnas apsikeis pareigomis, priimtas pirmadienį vykusiame Lietuvos socialdemokratų partijos prezidiumo posėdyje.
Kęstutis BudrysUžsienio reikalų ministerija (URM)viceministrai
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