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Kariuomenė: norinčiųjų savo noru atlikti karo tarnybą skaičius viršijo 8 tūkst.

2026 m. liepos 14 d. 10:17
Šiemet norą savo valia atlikti privalomąją karo tarnybą pareiškė daugiau kaip 8,1 tūkst. jaunuolių. Lietuvos kariuomenės teigimu, tai yra didžiausias iki šiol užfiksuotas skaičius.
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Kariuomenės duomenimis, beveik 4,4 tūkst. asmenų pareiškė norą pradėti tarnybą dar nepatekę į šaukiamųjų sąrašą, o 3,7 tūkst. asmenų, sudarius sąrašus, išreiškė norą pradėti tarnybą pirmumo tvarka.
„Rekordinis savo noru tarnybą pasirinkusių jaunuolių skaičius rodo, kad vis daugiau jaunų žmonių siekia prisidėti prie valstybės saugumo stiprinimo ir supranta savo vaidmenį visuotinės gynybos sistemoje“, – pranešime cituojamas Karo komendantūrų valdybos Karo prievolės ir komplektavimo tarnybos direktorius Arūnas Balčiūnas.
Visgi jis pažymėjo, kad dėl riboto vietų skaičiaus šiemet į tarnybą bus priimti ne visi norintieji.
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Pasak kariuomenės, gavę kvietimą studijuoti ir vėliau sulaukę sprendimo dėl šaukimo atlikti privalomąją pradinę karo tarnybą, jaunuoliai gali pasinaudoti akademinėmis atostogomis atlikti tarnybą, o ją baigę – grįžti tęsti studijų.
Lietuvos kariuomenėprivalomoji karo tarnyba

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