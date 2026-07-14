Kyla abejonės dėl naujosios Vyriausybės teisėtumo: „socdemai“ bando permesti kaltę konservatoriams

Kritikų teigimu, tokia procedūrinė seka nėra teisėta, todėl jie žada kreiptis į Konstitucinį Teismą (KT).
Tuo metu patys „socdemai“ beda pirštu į buvusią valdžią – nurodo, esą 2020-aisiais, kai darbą pradėjo Ingridos Šimonytės Vyriausybė, situacija buvo analogiška: pirmiau – Vyriausybės programos projektas, o prezidento dekretas – tik po to.
Visgi, buvusios valdančiosios daugumos atstovai ir pati I. Šimonytė tikina, kad viskas vyko ne taip – ir dekretas, ir Vyriausybės programos projektas pasirodė tą pačią dieną.
„Metais pavėluota vyriausybė“: komunikacijos ekspertas atsakė, ką reiškia persigrupavimas partijoje
Socialdemokratams mėginant permesti galvos skausmą buvusiai valdžiai, skeptikų dėl naujosios Vyriausybės teisėtumo yra ir koalicijos gretose. Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ atstovė Agnė Širinskienė stebisi, kodėl „socdemai“ nepaskaitė Konstitucijos ir rizikuoja sulaukti neigiamo KT išaiškinimo.
Opozicija žada kreipimąsi į KT
Susiję straipsniai
Antradienį Seimas ketina apsispręsti dėl XXI-osios Vyriausybės programos. Jei pritars, ministrai duos priesaiką ir įgis įgaliojimus veiktu.
Opozicijos atstovai jau anksčiau užsiminė, jog žada kreiptis į KT, prašant įvertinti M. Sinkevičiaus Vyriausybės teisėtumą.
92 Konstitucijos straipsnis numato: „Ministras pirmininkas ne vėliau kaip per 15 dienų nuo jo paskyrimo pristato Seimui savo sudarytą ir Respublikos prezidento patvirtintą Vyriausybę ir pateikia svarstyti jos programą“.
Teisininkai bei opozicijos atstovai pastebi – paskirtasis premjeras M. Sinkevičius supainiojo įstatymu įtvirtintą tvarką. Anot jų, Vyriausybės programa galėjo būti registruota tik po prezidento dekreto, kuriuo paskiriamas Ministrų kabinetas.
„Liepos 3 d. įregistruota Vyriausybės programa buvo akivaizdžiai parengta Mindaugo Sinkevičiaus, bet ne likusios Vyriausybės, todėl negali būti skaitoma kaip Vyriausybės programa. O dekretas buvo pateiktas tik liepos 6 d.“ – pažymėjo Liberalų sąjūdžio pirmininkė Viktorija Čmilytė-Nielsen.
„Tiek vakar susitikdami su pretendentais į ministrus, tiek šiandien klausėme, ar buvo kažkokių tarpinių Vyriausybės susitikimų, kad būtų perpatvirtinta programa – ir šito nebuvo. Tai vertiname, kad teisiškai nekorektiška“, – dėstė ji.
Liberalei antrino ir Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų (TS-LKD) pirmininkas Laurynas Kasčiūnas.
„Yra akivaizdus teisinis nesusipratimas, nes programa buvo registruota anksčiau, nei buvo pati Vyriausybės sudėtis patvirtina dekretu“, – pabrėžė konservatorius.
„Tu negali įteisinti neteisės. Iš neteisės negimsta teisė. Kitaip tariant, kai formuojasi aukščiausios valstybės institucijos, tu turi padaryti viską preciziškai“, – akcentavo jis, neabejodamas, kad antradienį Seimas patvirtins Vyriausybės programą.
Anot jo, kreipimąsi į KT rengianti opozicija bandė įspėti valdančiuosius – siūlė išbraukti klausimą iš Seimo darbotvarkės tiek parlamento seniūnų sueigoje, tiek plenarinio posėdžio pradžioje, ir registruoti programą iš naujo. Pasiūlymams nebuvo pritarta.
„(Buvo galima – Lrytas) išvengti visų teisinių dviprasmybių ir klaidų. Ir to, kad galbūt šiandien patvirtinsime Vyriausybę neteisėtai“, – pridūrė jis.
Kritiką žeria ir dar neseniai valdančiojoje koalicijoje dirbusios „Nemuno aušros“ narys Raimondas Šukys. Jis įspėjo – jeigu KT pripažins Vyriausybę neteisėta, tuomet bus kvestionuotini visi būsimojo Ministrų kabineto priimti sprendimai.
„Iš tiesų problema yra didesnė, nei atrodytų iš pirmo žvilgsnio. Jūs gerai atkreipkite dėmesį, jau ir viešai ne kartą buvo ir profesoriaus Kūrio paminėta – problema bus. Konstitucinis Teismas tikrai išnagrinės ir neteigiamai“, – plenarinių posėdžių salėje kalbėjo R. Šukys, ragindamas iš naujo registruoti Vyriausybės programos projektą.
„Priešingu atveju balsuoti už antikonstitucinį nutarimą nėra jokių galimybių“, – pabrėžė jis.
Beda pirštu į I. Šimonytės Vyriausybę: tikina, kad situacija – analogiška
Socialdemokratai opozicijos įspėjimų ir raginimų – negirdi. Argumentuoja, jog Seimo kanceliarijos Teisės departamentas pastabų XXI-osios Vyriausybės programos projektui neturėjo.
Taip pat „socdemai“ teisinasi, kad dabartinė situacija nėra jokia naujiena. Seimo pirmininkas Juozas Olekas ir žurnalistams, ir parlamentarams plenarinių posėdžių salėje kartojo – esą 2020-ųjų gruodį, kai buvo tvirtinama Ingridos Šimonytės Vyriausybė, viskas vyko analogiškai: pirmiau buvo registruota Vyriausybės programa ir tik po to prezidentas pasirašė dekretą dėl Ministrų kabineto sudėties.
„Jeigu prisiminsite Šimonytės Vyriausybės programą, tai pirmiausiai buvo užregistruota programa ir tik po to išėjo dekretas. Tokia yra Lietuvos Respublikos Seimo ir Vyriausybių formavimosi istorija, patirtis“, – antradienį Seime sakė jis.
„Tai visiškai analogiška situacija, kuri yra šiandien. Tik šiandien opozicionieriai pradėjo sureikšminti, pūsti šitą situaciją“, – piktinosi J. Olekas.
Seniūnų sueigos posėdyje panašiai kalbėjo ir Seimo vicepirmininkė, socialdemokratų frakcijos seniūnė Orinta Leiputė. Ji pastebėjo, kad XVIII-osios Vyriausybės programos projektas bei prezidento dekretas buvo registruoti tą pačią dieną, tačiau eiga, anot jos, buvo tokia pti.
„Socdemė“ Ilona Gelažnikienė neslėpė irzulio opozicijos keliamais klausimais ir ragino juos paskaityti Konstituciją.
„Man jau kyla įtarimas, kad jūs tiesiog trukdote dirbti, o ne kad rūpinatės valstybės gerove. Nes lygiai ta pats yra ir Statute parašyta – ne vėliau per 15 dienų. Niekur nėra parašyta, kad būtent tą dieną, tokią valandą, tiek dienų prieš, lygiai tą pačią dieną... Kur yra parašyta, parodykite pirštu“, – į opoziciją kreipėsi Seimo narė.
Klausimus kelia ir savi: procedūra – akivaizdžiai supainiota
Visgi, abejojančių procedūrų teisėtumu esama ir valdančiosios daugumos gretose. Nuo pat pradžių skeptiškai naujosios koalicijos atžvilgiu pasisakiusi Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ narė Agnė Širinskienė portalui Lrytas teigė nesuprantanti, kaip naujosios Vyriausybės atstovai neįsigilino į procedūras ir nepaskaitė Konstitucijos.
„Šitaip tikrai neturėtų vykti, tas yra akivaizdu, nes turi būti subjektas, kuris turi registruoti ir pateikti tą programą. Tuo metu subjekto nebebuvo. Aš tikrai nesuprantu, kodėl nebuvo paskaityta Konstitucija ir nebuvo tvarkingai sutvarkyta, nes dabar, aišku, rizikuojame Konstituciniame Teisme turėti neigiamą atsakymą“, – portalui komentavo A. Širinskienė.
„Socdemų“ mėginimus teisintis ir priminti I. Šimonytės laikus Seimo narė vertina kaip mėginimą išsisukinėti.
„Man labai keistai atrodo socialdemokratų noras nusukti tą kalbą kažkur kitur. Yra akivaizdžiai supainiota procedūra ir ta atsakomybę, kas registravo, turėtų prisiimti“, – pridūrė ji.
Kaip buvo iš tikrųjų?
Opozicija netruko sureaguoti į „socdemų“ argumentus, esą ir I. Šimonytės Vyriausybės programa buvo registruota pirmiau nei patvirtintas konservatorės kabinetas.
„Nebuvo tas pats. Čia įprasta sakyti, kad buvo kažkada seniai tas pats, bet taip nebuvo“, – kalbėjo V. Čmilytė-Nielsen, 2020–2024-aisiais ėjusi Seimo pirmininkės pareigas.
Pati I. Šimonytė Seimo plenarinių posėdžių salėje pabrėžė, kad Vyriausybės programa buvo registruota tą pačią dieną, kai G. Nausėda paskyrė jos Vyriausybę.
„Jūs turėtumėte konservatorius susigalvoti, jeigu jų nebūtų, visiems saviems veiksmams pateisinti“, – mestelėjo politikė.
„Aš noriu priminti, kad ir dekretas, ir Vyriausybės programa buvo tos pačios dienos. Ir mes žinojome, kad yra prezidento pasirašytas dekretas registruodami programą. Tuo tarpu jūs įregistravote programą penktadienį, o dekretą turėjote tik pirmadienį. Tai skirtumas yra ir jis yra esminis“, – nurodė ji.
Patikrinus duomenis Teisės aktų registre, matyti, kad prezidento dekretas bei Vyriausybės programos projektas registruoti tą pačią 2020 m. gruodžio 7 d.
Remiantis žiniasklaidoje prieinama informacija, tądien pirmiau pasirodė pranešimai apie Ministrų kabineto programą ir jos turinį, po pusvalandžio – apie pasirašytą dekretą.
Vis tik, Lrytas kreipėsi į Seimo kanceliariją, prašant nurodyti, kuris iš minėtų dokumentų įstatyminėse bazėse buvo registruotas pirmiau. Gavę jų atsakymą, publikaciją papildysime.
Mindaugas SinkevičiusVyriausybėKonstitucinis Teismas
Rodyti daugiau žymių