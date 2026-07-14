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Laikinuoju Jonavos rajono savivaldybės meru paskirtas V. Majauskas

2026 m. liepos 14 d. 13:40
Mindaugą Sinkevičių paskyrus premjeru antradienį Jonavos rajono savivaldybės taryba nusprendė, kad savivaldybei laikinai vadovaus merijos administracijos direktoriaus pareigas ėjęs Valdas Majauskas.
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Kaip praneša Jonavos rajono savivaldybė, V. Majauskas antradienį vykusiame Jonavos rajono savivaldybės tarybos posėdyje davė tarybos nario priesaiką. Tame pačiame posėdyje jis paskirtas ir tarybos nariu, laikinai einančiu mero pareigas.
Pokyčių Jonavos rajono savivaldybės tarybos sudėtyje įvyko dar ir iki šio posėdžio – tarybos nario mandato atsisakė Povilas Garbauskas. Vyriausioji rinkimų komisija (VRK) jo prašymą dėl atsistatydinimo patvirtino liepos 9 dieną.
Laikinasis meras savo pareigas eis iki artimiausių savivaldybių tarybų ir merų rinkimų. Jie turėtų vykti 2027 metų pavasarį.
M. Sinkevičiaus įgaliojimus Jonavos rajono savivaldybės mero pareigose VRK panaikino liepos 9 dieną.
Seimas antradienį patvirtino M. Sinkevičiaus vadovaujamos Vyriausybės programą. Naujasis ministrų kabinetas prisieks ir įgis įgaliojimus pradėti darbą.
Mindaugas SinkevičiusMerasJonavos rajono savivaldybė

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