Dekretą, kuriuo paskyrė M. Sinkevičiaus ministrus, prezidentas Gitanas Nausėda pasirašė dar liepos 6-ąją. Praėjusią savaitę Seimui buvo pristatyta Vyriausybės programa, kurią antradienį parlamentarai palaimino.
Naujojoje Vyriausybėje Finansų ministerijai vadovaus iki šiol užsienio reikalų viceministru dirbęs Taurimas Valys, aplinkos ministre paskirta Lietuvos savivaldybių asociacijos (LSA) atstovė Briuselyje Ieva Andriulaitytė, kultūros – iki šiol ministerijos kanclerio pareigas ėjęs Lukas Alsys, vidaus reikalų – parlamentaras Martynas Katelynas, socialinės apsaugos ir darbo – ekspremjerė I. Ruginienė.
Krašto apsaugos ministerijai toliau vadovaus Robertas Kaunas, Švietimo mokslo ir sporto ministerijai – Raminta Popovienė, Užsienio reikalų ministerijai – Kęstutis Budrys, Susisiekimo ministerijai – Juras Taminskas.
„M. Sinkevičiui būtų geriau, kad to nepastebėtume“: užsiminė, kuo šios Vyriausybės pradžia kitokia nei I. Ruginienės
Darbą naujoje Vyriausybėje tęs ir Lietuvos lenkų rinkimų akcijos-Krikščioniškų šeimų sąjungos deleguota teisingumo ministrė Rita Tamašunienė bei valstiečių deleguotas ekonomikos ir inovacijų ministras Edvinas Grikšas.
Energetikos, sveikatos apsaugos ir žemės ūkio ministrais atitinkamai dirbs Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ atstovai Lukas Savickas, Linas Kukuraitis bei Kęstutis Mažeika.
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Startas – su opozicijos kritika ir svarstymais kreiptis į KT
Tiesa, Vyriausybės startą gali apkartinti opozicijos planai kreiptis į Konstitucinį Teismą (KT). Norima paprašyti išaiškinimo, ar M. Sinkevičiaus Vyriausybė – teisėta.
Teisininkai ir opozicijos atstovai pastebi, jog XXI-osios Vyriausybės programa buvo registruota keliomis dienomis anksčiau, nei prezidentas G. Nausėda pasirašė dekretą ir paskyrė naujojo kabineto narius.
„Liepos 3 d. įregistruota Vyriausybės programa buvo akivaizdžiai parengta Mindaugo Sinkevičiaus, bet ne likusios Vyriausybės, todėl negali būti skaitoma kaip Vyriausybės programa. O dekretas buvo pateiktas tik liepos 6 d.“ – pažymėjo Liberalų sąjūdžio pirmininkė Viktorija Čmilytė-Nielsen.
„Yra akivaizdus teisinis nesusipratimas, nes programa buvo registruota anksčiau, nei buvo pati Vyriausybės sudėtis patvirtina dekretu“, – pabrėžė konservatorių lyderis Laurynas Kasčiūnas.
„Iš tiesų problema yra didesnė, nei atrodytų iš pirmo žvilgsnio. Jūs gerai atkreipkite dėmesį, jau ir viešai ne kartą buvo ir profesoriaus Kūrio paminėta – problema bus. Konstitucinis Teismas tikrai išnagrinės ir neteigiamai“, – plenarinių posėdžių salėje kalbėjo „aušrietis“ Raimondas Šukys.
Pagrindo kreiptis į KT mato ir kai kurie valdantieji – pavyzdžiui, demokratė Agnė Širinskienė.
Tuo metu patys „socdemai“ beda pirštu į buvusią valdžią – nurodo, esą 2020-aisiais, kai darbą pradėjo Ingridos Šimonytės Vyriausybė, situacija buvo analogiška: pirmiau – Vyriausybės programos projektas, o prezidento dekretas – tik po to.
Lrytas dėl to pasiteiravo Seimo kanceliarijos, kuri nurodė, jog I. Šimonytės Vyriausybės programa bei prezidento dekretas buvo registruoti tą pačią 2020 m. gruodžio 7-ąją. Tačiau programos projektas – anksčiau. Jis Teisės aktų informacinėje sistemoje pasirodė 13.42 val., o prezidento dekretas Teisės aktų registre užregistruotas 15.31 val.
XXI-osios Vyriausybės dėmesys – gynybos stiprinimui, demografijai, socialiniams klausimams
XXI-osios Vyriausybės programoje naujasis Ministrų kabinetas nurodė sieksiantis apsaugoti šalies gyventojus nuo išorės grėsmių, auginti Lietuvos ekonomiką, gerinti sąlygas kurti šeimą ir vaikų auginimui Lietuvoje.
Naujoji Vyriausybė taip pat ketina pažaboti kainų poveikį žmonių gyvenimui didinant jų pajamas, užtikrinti lygias galimybes gauti kokybišką švietimą, ilginti vidutinę kokybiško ir sveiko gyvenimo trukmę, gerinti, plėtoti ir modernizuoti transporto infrastruktūrą.
M. Sinkevičiaus Vyriausybė savo programoje žada investuoti į tvarią energetiką, stiprinti viešąją tvarką, kurti gyvybingą kaimą, konkurencingą ir tvarų žemės ūkį, tausoti aplinką ir jos išteklius, puoselėti atvirą, demokratinę visuomenę, šalies kultūrą ir pilietinę tapatybę, skirti daugiau dėmesio regionams ir savivaldai.
Be to, vienu iš veiklos prioritetų įvardijama ir užsienio politika.
Naujasis Ministrų kabinetas ketina didinti išmokas vaikams, sparčiau indeksuoti senatvės pensijas ir tęsti I. Ruginienės Vyriausybės planuose buvusią „Sodros“ rezervo analizę.
M. Sinkevičiaus Vyriausybė savo programoje žada normalizuoti Lietuvos diplomatinius santykius su Kinija iki tokio diplomatinio atstovavimo lygio, koks šiuo metu yra kitose Europos Sąjungos (ES) valstybėse.
Taip pat numatoma toliau spausti Minsko režimą ir didinti izoliaciją, jei Baltarusija toliau rems Rusijos agresiją prieš Ukrainą arba vykdys hibridines atakas prieš ES ar Ukrainą. Spaudimą planuojama tęsti siekiant visų politinių kalinių išlaisvinimo, teigiama, jog vienas svarbiausių ir ilgalaikių Lietuvos užsienio politikos tikslų yra demokratinė bei laisva Baltarusija.
Mindaugas SinkevičiusVyriausybėPriesaika
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