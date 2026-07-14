Lietuvai EŽTT pralaimėjus dar vieną bylą dėl slapto CŽV kalėjimo – žinutė iš Prezidentūros

„Lietuvos prezidentas nevertina savo pirmtakų, buvusių prezidentų tam tikrų sprendimų ar ne sprendimų. Priminsiu, kad ir po to buvo bandymų aiškintis. Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komitetas (NSGK) po trijų metų, regis, vykdė parlamentinį tyrimą. Nenustatė, kad buvo toks kalėjimas, tik sakė, kad prielaidos buvo. JAV Senatas vykdė tyrimą apie 2011 m., vėlgi, nenustatė, tiksliai neįvardijo, buvo remtasi tik prielaidomis“, – antradienį „Žinių radijui“ teigė A. Skaisgirytė.
„EŽTT labiau rėmėsi žmogaus teisių organizacijų nuomonėmis, kad toks kalėjimas buvo Lietuvoje. Rėmėsi nuomone. Nežinau, ar dar vienas tyrimas į šią istoriją įneštų daugiau aiškumo, labai abejočiau“, – pabrėžė ji.
Liepos pradžioje EŽTT konstatavo, kad terorizmu „Al Qaeda“ grupuotėje įtartas Saudo Arabijos pilietis Abdas Al Rahimas Husseinas Al Nashiri 2005–2006 metais buvo neteisėtai kalinamas amerikiečių kalėjime Lietuvoje.
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Be to, septynių teisėjų kolegija priteisė jam 30 tūkst. eurų kompensaciją ir įpareigojo Lietuvos Vyriausybę kreiptis į Jungtinių Amerikos Valstijų (JAV) valdžią, siekiant patikinimo, kad įtariamajam nebus paskirta mirties bausmė.
Savo ruožtu A. Skaisgirytė tikino, kad kol kas nebuvo diskusijų, ar Lietuva išties kreipsis į JAV valdžią.
„Šį klausimą tikrai turėtume dar gerai išdiskutuoti. Nebūčiau tikra, kad turėtume automatiškai kreiptis. Yra tam tikros bylos aplinkybės, nežinau, kodėl mes turėtume daryti įtaką JAV valdžiai šiuo klausimu. Tačiau diskusijos dar neįvyko, todėl atsakymo neskubinsiu“, – dėstė patarėja.
Vis tik patį EŽTT sprendimą Lietuva vykdys.
„Gerbiame EŽTT ir tą sprendimą vykdysime, tačiau tam tikrų klausimų dėl moralinių to sprendimo aspektų yra ir jie išlieka“, – akcentavo A. Skaisgirytė.
Pirmasis žinią apie EŽTT sprendimą pranešė naujienų portalas „15 min“.
Tai jau trečioji byla prieš Lietuvą dėl CŽV kalėjimo Strasbūro teisme.
CŽV kalėjimasEuropos Žmogaus Teisių Teismas (EŽTT)Asta Skaisgirytė
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