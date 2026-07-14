Lietuvos moksleiviai tarptautinėje fizikos olimpiadoje laimėjo aukso ir bronzos medalius

Liepos 4–12 d. Bukaramangos mieste vykusioje prestižinėje olimpiadoje aukso medalį pelnė Kauno technologijos universiteto gimnazijos IV klasės mokinys Robertas Juknevičius.
„Tai yra tik trečias aukso medalis, kurį Lietuvai pavyko iškovoti per visą dalyvavimo tarptautinėse fizikos olimpiadose laikotarpį.
Paskutinį kartą iš tarptautinės fizikos olimpiados aukso medalį Lietuvos komanda buvo parsivežusi prieš 10 metų“, – pranešime cituojamas Vilniaus universiteto Fizikos fakulteto docentas ir Fizinių ir technologijos mokslų centro (FTMC ) vyriausiasis mokslo darbuotojas Jevgenijus Chmeliovas.
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Bronzos medalį pelnė Klaipėdos „Ąžuolyno“ gimnazijos III klasės mokinys Lukas Mažrimas. Dar trys mokiniai – Žygimantas Lečickis, Armandas Grinkevičius ir Marius Chadzevičius – buvo apdovanoti pagyrimo raštais.
Lietuvos komandai olimpiadoje vadovavo J. Chmeliovas bei FTMC mokslo darbuotojas Vytautas Jakštas.