M. Sinkevičius apie kritiką dėl Vyriausybės programos: registravimo ir pateikimo procedūros nėra tapatu

„Aš nesu Konstitucinės teisės žinovas ir dabar gal nesivelsiu į teisinę polemiką, bet mes vertiname, gal tas vertinimas bus sukritikuotas, bet pateikdamas Seimui Vyriausybės programą aš jau žinojau, visuomenė žinojo, kad dekretas dėl Vyriausybės yra. Yra čia niuansai registravimo, pateikimo ir kas nėra tapatu – registruota buvo anksčiau, bet pateikta buvo posėdžių salėje, kada dekretas prezidento buvo jau pasirašytas liepos 6 d.“ – žurnalistams Seime antradienį teigė M. Sinkevičius.
„Pasižiūrėjome Ingridos Šimonytės Vyriausybės atvejį ir ten gal ne tokio dydžio, bet registracija Vyriausybės įvyko anksčiau trim valandos, nei dekretas buvo dėl Vyriausybės“, – tvirtino jis.
Diskusijos viešoje erdvėje šiuo klausimu prasidėjo po to, kai naujienų portalui „15min“ Vilniaus universiteto teisės profesorius Egidijus Kūris pažymėjo, kad paskirtasis premjeras Vyriausybės programos projektą pateikė dar nepatvirtinus ministrų kabineto.
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Vyriausybės programos projektas Seime buvo įregistruotas liepos 3 dieną. O prezidentas Gitanas Nausėda dekretą, kuriuo patvirtino XXI Vyriausybės sudėtį, pasirašė liepos 6-ąją.
Savo ruožtu opoziciniai konservatoriai ir liberalai mano, kad M. Sinkevičiaus Vyriausybės programa buvo pateikta nesilaikant Konstitucijoje numatytų procedūrų – anksčiau, nei buvo patvirtintas ministrų kabinetas. Dėl to žadama kreiptis į Konstitucinį Teismą.
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