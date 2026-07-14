M. Sinkevičius: artimiausiu metu nesiimsime peržiūrėti santykių su Baltarusija

„Manau, kad mes išlaikome nuoseklumą, lyginant su ankstesne Vyriausybe ir Vyriausybės programa. Tikrai nesiimame ir nesiimsime artimiausiu laiku revizuoti ir peržiūrėti mūsų santykių su mūsų kaimyne Baltarusija. Sankcijos galioja, sankcijos nėra tik nacionalinės, jos – europinės, pratęstos iki kitų metų vasario, ir mes rodyti lyderystės čia neplanuojame“, – LRT televizijai antradienį komentavo M. Sinkevičius.
„Taip, girdime ir matome Amerikos strateginių partnerių iniciatyvas išlaisvinant režimo belaisvius, politinius kalinius. Tai, manau, geri darbai, kuriuos daro Trumpo administracijos atstovai, specialusis pasiuntinys. Bet kol kas šiame kontekste, Vyriausybės virsme esminių pokyčių laukti nederėtų“, – pabrėžė jis.
Kaip skelbė ELTA, XXI Vyriausybės programos projektas sulaukė kritikos dėl esą švelnesnio tono Baltarusijos režimo atžvilgiu lyginant su Ingos Ruginienės ministrų kabineto programa. XX Vyriausybė Minsko režimą programoje yra įvardijusi kaip grėsmę. Tuo metu naujosios XXI Vyriausybės programos projekte nuostatos apie grėsmę iš Baltarusijos nebeliko.
Įspėjo dėl Vyriausybės programos pasekmių: „Pravažiavo buldozeriu“
Be to, I. Ruginienės Vyriausybės programoje konstatuota, kad ir toliau bus išlaikoma Rusijos bei Baltarusijos tarptautinė izoliacija. Tuo metu M. Sinkevičiaus Vyriausybė žada tarptautinę Baltarusijos izoliaciją stiprinti tik jeigu Minskas ir toliau rems Rusijos agresiją prieš Ukrainą ar toliau vykdys hibridines atakas prieš šią šalį ar Europos Sąjungą (ES).
Seimo opozicija viliasi, kad pasikeitusi valdančiųjų retorika nėra pamatas kitų metų pavasariui, kai Europos Sąjunga (ES) svarstys, ar pratęsti sankcijas baltarusiškoms trąšoms.
Susiję straipsniai
ELTA primena, kad pernai gruodį JAV specialusis pasiuntinys Baltarusijoje pranešė, kad Jungtinės Valstijos naikina sankcijas Baltarusijos kalio eksportui. Jis taip pat pažymėjo, kad diskusijos dėl sankcijų bus tęsiamos ir toliau.
Buvusio JAV prezidento Joe Bideno administracija sankcijas Baltarusijos kalio trąšoms įvedė 2021 m. – praėjus metams po Baltarusijos prezidento rinkimų, kuriuos neteisėtai laimėjo Aliaksandras Lukašenka.
2022 m. sankcijas baltarusiškoms trąšoms pritaikė ir Europos Sąjunga (ES). Tuo metu Lietuvos valstybinė įmonė „Lietuvos geležinkeliai“ sutartį dėl trąšų tranzito nutraukė pagal 2022 m. priimtą Vyriausybės sprendimą, kuriame teigiama, jog „Belaruskalij“ kelia grėsmę nacionaliniam saugumui. Iki tol tranzitas turėjo vykti iki 2023-iųjų pabaigos.
Mindaugas SinkevičiusBaltarusijaDonaldas Trumpas (Donald Trump)
Rodyti daugiau žymių