M. Sinkevičius įvardijo tris dalykus, dėl kurių baigęs kadenciją jaustųsi laimingas

Pasak M. Sinkevičiaus, pirmasis pasiekimas būtų, jeigu mes, kaip valstybė ir visuomenė, būsime mažiau susiskaldę – jam tai imponuos.
„Jeigu mes saugumo prasme jausimės labiau saugūs ir nebijosime drono, baliono arba sugebėsime juos neutralizuoti, o ne ieškoti vėliau nukritus kažkur, aš jausiuosi patenkintas“, – antradienį po Vyriausybės programos patvirtinimo Seime žurnalistams sakė jis.
„Ir kitas dalykas – jeigu sugebėsime atlenkti tą gimstamumo kreivę į kitą pusę, ne žemyn, o į viršų ar bent jau išlyginti ir turėti gimstančių vaikučių padidėjimą, aš jausiuosi laimingas“, – pridūrė XXI Vyriausybės vadovas.
Kartu M. Sinkevičius aiškino, kad stengsis demonstruoti ne konfrontaciją bei aroganciją, o skirti laiko darbui, pokalbiams ir konsultacijoms su opozicija.
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„Stengsiuosi išgirsti, neignoruoti, stengsiuosi eiti į kontaktą, ne jo vengti. Galvoju, kad ir nuo manęs šis tas priklauso, ar ta politinė kultūra keisis. Gal aš naivus. Pamatysime po tam tikro laiko“, – komentavo paskirtasis premjeras.
Naujoji Vyriausybė pradės darbą
Seimas antradienį patvirtino Lietuvos socialdemokratų partijos (LSDP) pirmininko M. Sinkevičiaus vadovaujamos Vyriausybės programą. Parlamentarams jai pritarus, naujasis ministrų kabinetas įgis įgaliojimus ir oficialiai pradės darbą.
Vyriausybės programą palaikė 72, prieš balsavo 29, susilaikė – 4 Seimo nariai.
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Liepos pradžioje plenariniame Seimo posėdyje pristatytoje programoje ministrų kabinetas nurodo sieksiantis apsaugoti šalies gyventojus nuo išorės grėsmių, auginti Lietuvos ekonomiką, gerinti sąlygas kurti šeimą ir auginti vaikus Lietuvoje.
Naujoji Vyriausybė taip pat ketina pažaboti kainų poveikį žmonių gyvenimui didinant jų pajamas, užtikrinti lygias galimybes gauti kokybišką švietimą, ilginti vidutinę kokybiško ir sveiko gyvenimo trukmę, gerinti, plėtoti ir modernizuoti transporto infrastruktūrą.
Taip pat paskirtojo premjero M. Sinkevičiaus Vyriausybė savo programoje žada investuoti į tvarią energetiką, stiprinti viešąją tvarką, kurti gyvybingą kaimą, konkurencingą ir tvarų žemės ūkį, tausoti aplinką ir jos išteklius, puoselėti atvirą, demokratinę visuomenę, šalies kultūrą ir pilietinę tapatybę, skirti daugiau dėmesio regionams ir savivaldai. Be to, vienu iš veiklos prioritetų įvardijama ir užsienio politika.
Naujasis ministrų kabinetas ketina didinti išmokas vaikams, sparčiau indeksuoti senatvės pensijas ir tęsti Ingos Ruginienės Vyriausybės planuose buvusią „Sodros“ rezervo analizę.
M. Sinkevičiaus Vyriausybė savo programoje žada normalizuoti Lietuvos diplomatinius santykius su Kinija iki tokio diplomatinio atstovavimo lygio, koks šiuo metu yra kitose Europos Sąjungos (ES) valstybėse.
Taip pat numatoma toliau spausti Minsko režimą ir didinti izoliaciją, jei Baltarusija toliau rems Rusijos agresiją prieš Ukrainą arba vykdys hibridines atakas prieš ES ar Ukrainą. Spaudimą planuojama tęsti siekiant visų politinių kalinių išlaisvinimo, teigiama, jog vienas svarbiausių ir ilgalaikių Lietuvos užsienio politikos tikslų yra demokratinė bei laisva Baltarusija.
ELTA (ELTA)
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