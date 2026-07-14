M. Sinkevičius: neteisinga vertinti, kad formuojant Vyriausybę svarbiausias kriterijus buvo lojalumas

„Manau, tai neteisingas vertinimas, jei preziumuojama, kad pagrindinis kriterijus buvo lojalumas. Ne, su tuo kategoriškai nesutinku. Žmones, kurie prisijungė prie šios 21-osios Vyriausybės, rinkausi net ne iš vieno, vertindamas ir kompetenciją, ir patirtį. Ir, aišku, tas partiškumas. Turbūt logiška, kad kai rinkimus laimi socialdemokratai, ne absoliučiai laimi, atstovavimas Vyriausybei parlamente turi būti socialdemokratų, o ne kviestinių profesionalų iš šalies“, – antradienį LRT televizijai teigė Vyriausybės vadovas.
„Galvoju, kad visi mano pasirinkti ministrai, ne tik finansų ministras, yra ir kompetentingi, ir tikrai sugebės apginti valstybės interesą ir vykdyti Vyriausybės programą“, – pridūrė jis.
Pasak premjero, formuojant jo vadovaujamą ministrų kabinetą, kandidatų patirtis buvo vienas iš kriterijų, lėmusių jo sprendimus.
Įspėjo dėl Vyriausybės programos pasekmių: „Pravažiavo buldozeriu“
„Tikrai tą galiu patikinti. Bet aš nepriešinu buvusių kolegų su naujais, nelyginu jų, kuris gabesnis, kuris labiau kvalifikuotas. Įvyko konjunktūriniai pokyčiai. Koalicija pasikeitė, pasikeitė Vyriausybė, pasikeitė Vyriausybės vadovas. Natūralu, kad kiekvienas Vyriausybės vadovas renkasi savo komandą. Turėjome per šį kadencijos mandatą jau tris finansų ministrus ir neabejoju, kad trečiasis tikrai nebus prastesnis nei pirmieji du“, – sakė M. Sinkevičius.
Kaip skelbė ELTA, patvirtinus XXI Vyriausybės programą, antradienį Seime prisiekė premjeras M. Sinkevičius bei kiti naujojo ministrų kabineto nariai.
Susiję straipsniai
Po priesaikos naujoji Vyriausybė įgijo įgaliojimus veikti. Tuo metu Ingos Ruginienės laikinoji Vyriausybė oficialiai baigė darbą.
M. Sinkevičiaus vadovaujamą Vyriausybę suformavo Lietuvos socialdemokratų partijos (LSDP), Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ bei Lietuvos valstiečių, žaliųjų ir Krikščioniškų šeimų sąjungos (LVŽKŠS) frakcijos Seime.
Finansų ministro pareigas eis Taurimas Valys, aplinkos – Ieva Andriulaitytė, kultūros – Lukas Alsys, vidaus reikalų – Martynas Katelynas, socialinės apsaugos ir darbo – I. Ruginienė.
Krašto apsaugos ministerijai toliau vadovaus Robertas Kaunas, Švietimo mokslo ir sporto ministerijai – Raminta Popovienė, Užsienio reikalų ministerijai – Kęstutis Budrys, Susisiekimo ministerijai – Juras Taminskas.
Darbą naujoje Vyriausybėje tęs ir Lietuvos lenkų rinkimų akcijos-Krikščioniškų šeimų sąjungos (LLRA-KŠS) deleguota teisingumo ministrė Rita Tamašunienė bei „valstiečių“ deleguotas ekonomikos ir inovacijų ministras Edvinas Grikšas.
Energetikos, sveikatos apsaugos ir žemės ūkio ministrais dirbs Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ atstovai Lukas Savickas, Linas Kukuraitis bei Kęstutis Mažeika.
ELTA primena, kad Seimas antradienį patvirtino socdemų lyderio M. Sinkevičiaus vadovaujamos Vyriausybės programą.
I. Ruginienės Vyriausybė atsistatydino, nes buvo performuota valdančioji koalicija ir M. Sinkevičius paskelbė priėmęs sprendimą imtis vadovauti naujam ministrų kabinetui.