Opozicijai abejojant XXI Vyriausybės teisėtumu, M. Sinkevičius ragina neužbėgti įvykiams už akių

„Aišku, jeigu į Konstitucinį Teismą bus kreiptasi, Konstitucinis Teismas ir pasisakys. Gal neužbėkime įvykiams už akių. Matau daug pasisakymų – tai nereiškia, kad jau bus kreiptasi ar ką nors Konstitucinis Teismas savo nutartimi pasakys“, – LRT televizijai tvirtino jis.
Opozicija mano, kad M. Sinkevičiaus Vyriausybės programa buvo pateikta nesilaikant Konstitucijoje numatytų procedūrų – anksčiau, nei buvo patvirtintas ministrų kabinetas.
Anot premjero, Vyriausybės programa Seimo posėdyje pristatyta jau po prezidento dekreto dėl pasirašymo. Lietuvos socialdemokratų partijos (LSDP) pirmininkas svarsto, kad opozicija manipuliuoja sąvokomis.
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„Visgi reikia prisiminti, kad penktadienį Seime buvo pateikta registruoti ir Vyriausybės programa, ir mano teikimas prezidentui dėl visos Vyriausybės sudėties. Jei žiūrėti praktiškai, tai pristatydamas, pateikdamas Vyriausybės programą Seimui, dėl kurios jis šiandien apsisprendė ir palaikė, dekretas tuo metu jau buvo priimtas. Jis buvo priimtas simboliškai liepos 6 dieną. Tai nesu tikras, nes gal šiek tiek yra manipuliuojama ir sąvokomis. Programos pateikimas buvo padarytas jau turint dekretą“, – aiškino M. Sinkevičius.
Kaip skelbta, diskusijos viešoje erdvėje šiuo klausimu prasidėjo po to, kai naujienų portalui „15min“ Vilniaus universiteto teisės profesorius Egidijus Kūris pažymėjo, kad premjeras Vyriausybės programos projektą pateikė dar nepatvirtinus ministrų kabineto.
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Vyriausybės programos projektas Seime buvo įregistruotas liepos 3 dieną. O prezidentas Gitanas Nausėda dekretą, kuriuo patvirtino XXI Vyriausybės sudėtį, pasirašė liepos 6-ąją.
ELTA primena, kad Vyriausybė pasikeitė socialdemokratams performavus valdančiąją koaliciją ir joje atsisakius bendradarbiavimo su „Nemuno aušra“.
Ingos Ruginienės Vyriausybė atsistatydino, nes M. Sinkevičius paskelbė priėmęs sprendimą imtis vadovauti naujam ministrų kabinetui.
Šiuo metu valdančiąją koaliciją sudaro Seimo Lietuvos socialdemokratų partijos, Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ bei Lietuvos valstiečių, žaliųjų ir Krikščioniškų šeimų sąjungos (LVŽKŠS) frakcijos.
Mindaugas SinkevičiusKonstitucinis TeismasLietuvos socialdemokratų partija (LSDP)
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