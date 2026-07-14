„Ne, jokio keršto... Politiniame gyvenime įvyksta konjunktūrinių, kaip aš vadinu, pokyčių“, – kalbėjo M. Sinkevičius.
Kaip antradienį ryte skelbė Lrytas, remdamasis šaltiniais, į Kultūros komiteto vadovus LSDP lyderis pasiūlė šiandien darbus Kultūros ministerijoje užbaigiančią ir į Seimą pilna koja grįžtančią bendražygę Vaidą Aleknavičienę.
Socialdemokratų vadovybė nebuvo patenkinta, kaip K. Vilkauskui sekėsi valdyti situaciją nacionalinio transliuotojo pataisų epopėjoje. Pernai metų gruodį jam prireikė net medikų pagalbos, dėl to paskutinis žingsnis dėl tuometinio projekto varianto nebuvo žengtas.
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Nors birželio pradžioje pataisos galiausiai buvo priimtos, jos jau atrodė visai kitaip, nei gruodį svarstytas dokumentas.
„Su Kultūros komiteto vadovu – jūs gi suprantate tą logiką, kurią ne kartą esu išsakęs, kad mano tikslas buvo žmones, kurie ėjo pareigas, kurie veikė Lietuvai, kurie parodė savo darbus, kad jie neliktų užmaršty.
Jūratei Zailskienei radome galimybę dirbti Seimo pirmininko pavaduotojų tarpe. Siekiame ir sieksime pasirūpinti Vladislavu Kondratovičiumi, Kristupu Vaitiekūnu. Aišku, kad ir V. Aleknavičiene.
Galima traktuoti, kad ji galėtų būti ir paprasta Seimo narė, bet aš norėjau, jog ji neatsitrauktų nuo sektoriaus, kur veikė. Pasiūliau, kad ji galėtų vadovauti komitetui. O K. Vilkauskas irgi gavo pasiūlymą – jis vadovaus vienai iš steigiamų Seimo komisijų“, – nurodė M. Sinkevičius.
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Olimpinę čempionę L. Asadauskaitę Jaunimo ir sporto reikalų komisijos pirmininkės kėdėje keis Seimo „socdemas“ Algimantas Radvila.
Bendražygių pyktį L. Asadauskaitė užsitraukė dėl priešinimosi sporto reformai. Pati socialdemokratė neslėpė, kad bando vilkinti projekto grįžimą į Seimo salę, ne kartą kritikavo partiečius, kaltino juos nenoru girdėti jos, kaip profesionalios sportininkės, pozicijos.
Kuo A. Radvila susijęs su sportu? M. Sinkevičius konkretaus atsakymo neturėjo – esą sprendimą lėmė jo paties išreikštas noras.
„Su sportu kuo susijęs... Tai gal sportuoja žmogus? Gal įsigilinęs? Čia juokauju. Bet aš manau, kad jis ilgą laiką siekė pozicijos, norėjo būti aktyvus, išsakė norą veikti Jaunimo ir sporto reikalų komisijoje. Manau, to supratimo jis turi, nes žmogus ilgą laiką veikė Kaišiadorių savivaldybės įvairiose pozicijose. Regione sportas irgi yra svarbi dedamoji“, – aiškino premjeras.
Kodėl reikėjo keisti L. Asadauskaitę, M. Sinkevičius iš pradžių irgi aiškiai neatsakė, akcentavo, kad sprendimą dar priims Seimas.
„Toks buvo pasiūlymas iš prezidiumo. Gal ne visai teisingai girdimos formuluotės – buvo Seimo narių, kurie ne visai teisingai traktuoja. Prezidiumas turi statute numatytus įgaliojimus aptarti, o ne nuspręsti. Mes galime daug ką aptarti, bet nebūtinai nuspręsti. Partija neturi imperatyvo Seimui primesti savo valią. Seime bus įvykdomi pokyčiai“, – dėstė jis.
Tiesa, čia pat turėjo pripažinti – LSDP prezidiumo sprendimai įprastai Seime praeina be didesnių problemų. „Mes diskutavome ir 95 proc. prezidiumo narių balsavo už pokyčius“, – konstatavo M. Sinkevičius.
„Tų pastabų komisijai dėl darbo buvo išsakyta iš Švietimo ir mokslo ministerijos, kad kai kurie projektai, kurie pasiekia Seimą, stringa komisijoje, kad nėra poslinkio nei į priekį, nei atgal, ir kad reikia imtis iniciatyvos, jeigu reikia – keisti vadovus, kurie tą darbą, kuris atliktas ministerijos, stabdo“, – pabrėžė LSDP lyderis.
Ar tai reiškia, kad L. Asadauskaitė su pareigomis atsisveikina būtent dėl pasipriešinimo sporto reformai?
„Ten turbūt yra įstatymų paketas. Švietimo ministrė geriau pakomentuotų. Bet susiję su sportu, žinoma“, – pripažino M. Sinkevičius.
Lrytas antradienį susisiekė ir su pačia L. Asadauskaite. Ji buvo gerokai nustebusi, nes apie sprendimą ją keisti dar nežinojo – LSDP prezidiumo posėdyje nedalyvavo.
„Vakar negalėjau dalyvauti, bet buvo įdomu, kokie bus priimti sprendimai dėl komitetų ir komisijų. Neseniai kalbėjausi su Mindaugu (Sinkevičiumi, – Lrytas), jis man žadėjo per vasarą luktelti. Galbūt bijodamas, kad neišeičiau kažkur kitur, sako tu tiesiog luktelk, rudenį ateisime, pasikalbėsime ir nuspręsime, kaip elgtis toliau.
Žmogus pažadėjo palaukti rudens, pats jokių sprendimų, kaip supratau, sakė nedarys, bet vakar, vadinasi, padarė sprendimą ir nubalsavo už kitą žmogų. Labai gaila, kad žmogus nesilaiko savo žodžio“, – Lrytas komentavo L. Asadauskaitė.
Ji sakė nebežinanti, ar mato savo ateitį su socialdemokratų partija: „Po šito sprendimo tikrai labai pagalvosiu ir rudenį padarysiu sprendimą.“
Ar M. Sinkevičius nebijo prarasti partijos ir frakcijos narės?
„Žinote, šiandien ir visą laiką mūsų frakcijoje kyla įvairių pasisakymų – ir aštresnių, ir nuosaikesnių. Kartais yra pasitenkinimas, kartais – nepasitenkinimas. Stengiuosi kiek įmanoma visus globoti, visiems skirti dėmesio.
Partija, turėdama tam tikrą vadovaujančių pozicijų skaičių, stengiasi visiems suteikti galimybę pasirodyti, veikti, dalyvauti, pirmininkauti... Visų norų išpildyti negaliu. Taip, gal to nusivylimo bus, bet sprendimas yra priimtas“, – apibendrino jis.
Mindaugas SinkevičiusLaura Asadauskaitė-ZadneprovskienėAlgimantas Radvila
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