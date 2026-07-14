Po įtarimų ir apykojės – klausimas dėl leidimo S. Skverneliui dirbti su slapta informacija

R. Sinkevičiaus teigimu, S. Skvernelis, kuriam buvo pritaikyta ir kardomoji priemonė dėvėti apykoję, turi leidimą dirbti su slapta informacija. Jeigu toks leidimas būtų panaikintas, tada įtarimų korupcijos byloje sulaukęs politikas negalėtų dirbti Seimo NSGK ir susipažinti su slapta informacija.
„Leidimą Seimo nariui dirbti su slapta informacija išduoda Seimo pirmininkas remdamasis Valstybės saugumo departamento (VSD) pažyma. Kol kas atšaukimo nei iš VSD, nei iš Seimo pirmininko aš neturiu. Todėl neturiu jokio teisinio pagrindo neleisti Seimo nariui dalyvauti komiteto posėdžiuose“, – antradienį Seime žurnalistams komentavo Seimo NSGK pirmininkas.
R. Sinkevičius tikino su S. Skverneliu apie situaciją nesikalbėjęs, nes esą turi remtis ne politiko, o atsakingų institucijų informacija.
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„Na, tai kas, kad dirbame kartu, ką aš dabar klausiu: „Tau apykojė?“ Visi žinome, kad jam apykojė – ką dabar? Neeilinė situacija, bet aš nežinau, kaip bus sureaguota ir iš tikro ar ta padėtis jau trukdo dirbti su visiškai slapta informacija. Aš nežinau, tą atsakys, matyt, tarnybos“, – teigė jis.
„Jos gali atsakyti tuojau pat, gali atsakyti papildomai išnagrinėjus. Man sunku pasakyti. Galbūt jos norės susipažinti su ikiteisminio tyrimo medžiaga – turi jos tokią teisę ar neturi, aš negaliu atsakyti į tą klausimą“, – komentavo Seimo NSGK pirmininkas.
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Nesutinka su sprendimu
ELTA primena, kad tiriant galimą korupciją Augalininkystės tarnyboje parlamentarui S. Skverneliui paskirta kardomoji priemonė – apykojės dėvėjimas.
Jis Eltai sakė nesutinkantis su sprendimu įpareigoti jį dėvėti apykoję. Parlamentaras tvirtino šį sprendimą apskundęs teismui, jeigu reikės, kreipsis ir į Europos Žmogaus Teisių Teismą.
Tiriant galimą korupciją Augalininkystės tarnyboje, vasarą buvo atliktos kratos S. Skvernelio namuose ir darbo kabinete.
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Balandį S. Skverneliui pareikšti įtarimai dėl kyšininkavimo.
Pernai gruodį tiriant itin stambią korupciją Augalininkystės tarnyboje, pareigūnai iš viso buvo sulaikę 13 asmenų. Vėliau įtariamųjų skaičius padidėjo iki 15 asmenų.
Anot teisėsaugos, tyrimo metu surinktais duomenimis, iš augalus ir augalinius produktus gabenančių įmonių atstovų sistemingai buvo reikalaujami ir gaunami didelės vertės kyšiai už krovinių gabentojams tarnybos išduodamus fitosanitarinius sertifikatus.
Jau tada kaip įtariamieji buvo įvardyti nuo pareigų nušalintas tarnybos direktorius Jurijus Kornijenko, jo pavaduotojas Mantas Butas, patarėja Agnė Silickienė, dirbusi ir su parlamentaru Sauliumi Skverneliu, Alytaus regioninio skyriaus vedėjas Giedrius Urbelionis ir Kauno regioninio skyriaus laikinoji vedėja Dalia Šubonienė.
Per daugiau nei 100 kratų paimta daugiau nei 1,3 mln. eurų grynųjų pinigų, 8 kilogramai aukso, kurio vertė apie 1 mln. eurų, taip pat buvo rasta 11 tūkst. pakelių cigarečių, 14 tūkst. litrų alkoholio, kokaino ir sprogmenų.
Vasarį kratos buvo atliktos ir konservatoriaus Kazio Starkevičiaus namuose bei kabinete. Vėliau jam buvo pareikšti įtarimai.
K. Starkevičius atsisakė Seimo nario mandato, pranešė stabdantis narystę TS-LKD partijoje. Vėliau naujienų portalui „15min“ jis prisipažino, kad paėmė iki 20 tūkst. eurų siekusį kyšį.
Rimantas SinkevičiusMindaugas SinkevičiusLietuvos socialdemokratų partija (LSDP)
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