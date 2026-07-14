„Aš negaliu vykdyti Seimo nario pareigų, nes reikalauja išeiti į lauką“, – žurnalistams sakė S. Skvernelis.
Politikas tvirtino, kad tai jau ne pirmas kartas, kai dėl apykojės signalų jam tenka nutraukti darbą Seime. Anot jo, praėjusią savaitę dėl to buvo sustabdytas jo dalyvavimas balsavime.
„Ir antrą kartą jau. Praeitą antradienį nutraukė man balsavimą, aš turėjau išeiti į lauką“, – teigė S. Skvernelis, išsakydamas abejonę dėl jam skirtos kardomosios priemonės proporcingumo.
Užfiksavo, kaip Seime pradėjo pypsėti S. Skverneliui uždėta apykojė
Policijos departamento Komunikacijos skyriaus vedėjas Ramūnas Matonis teigia, kad vertinti, ar elektroninio stebėjimo priemonė trukdo konkrečiam asmeniui vykdyti Seimo nario pareigas, nėra jo kompetencija. Vis dėlto, anot jo, akivaizdu, kad tokia kardomoji priemonė sukelia tam tikrų nepatogumų.
„Aš nežinau, ar aš galėčiau tokius vertinimus daryti, tai nėra mano kompetencijose, tačiau faktas, kad kardomoji priemonė sudaro kažkiek nepatogumų, tai čia yra akivaizdu“, – Eltai sakė R. Matonis.
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Pasak jo, apykojė veikia naudodama GPS signalą, todėl tam tikrais atvejais ji gali pradėti skleisti garsinį signalą, pavyzdžiui, kai asmuo yra patalpose su storesnėmis sienomis ir įrenginys praranda ryšį su palydovais.
„Tokiu atveju reikia paeiti į atviresnę vietą ar lauką, prietaisas pasigauna signalą ir nustoja pypsėti“, – paaiškino Policijos departamento atstovas.
R. Matonis taip pat nurodė, kad asmeniui, kuriam paskirta intensyvi priežiūra, iš anksto nustatoma dienotvarkė – kur jis gali būti, kur negali lankytis ir kokiu atstumu gali nutolti nuo nustatytų vietų.
Anot jo, policija informuojama tais atvejais, kai asmuo nusiima apykoję arba pažeidžia nustatytas sąlygas – pavyzdžiui, nutolsta nuo suderintos lokacijos didesniu nei leidžiama atstumu.
Saulius SkvernelisapykojisPolicija
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