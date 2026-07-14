Prezidento patarėja apie Vyriausybės poziciją Baltarusijos atžvilgiu: iki šiol buvusi politika bus išlaikyta

O techniniai ar diplomatiniai kontaktai, anot jos, gali būti palaikomi.
„Jeigu nesikabintume prie konkrečių formuluočių ar konkrečių žodžių, galima būtų pasakyti, kad ta politika, kuri iki šiol buvo Baltarusijos atžvilgiu, bus išlaikyta, o tam tikri techniniai, diplomatiniai kontaktai gali būti palaikomi – tą, beje, galėjo daryti ir buvusios Vyriausybės“, – antradienį „Žinių radijui“ nurodė A. Skaisgirytė.
„Tai (Vyriausybės programa – ELTA) nėra nacionalinio saugumo strategija, tai nėra nacionalinis grėsmių vertinimas, tai nėra kažkokia ataskaita. Tai yra į ateitį nukreipti konkretūs dalykai, kuriuos įmanoma būtų įgyvendinti per šiai Vyriausybei likusį ne tokį ir ilgą laiką“, – kalbėjo prezidento patarėja.
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Šiuo aspektu, anot A. Skaisgirytės, naujoji Vyriausybės programa „nepateikia didelių siurprizų“.
„Matome, kad yra išlaikomas užsienio politikos tęstinumas. Tikiu, kad taip ir bus“, – teigė ji.
XXI Vyriausybės programos projektas sulaukė kritikos dėl esą švelnesnio tono Baltarusijos režimo atžvilgiu lyginant su Ingos Ruginienės ministrų kabineto programa. XX Vyriausybė Minsko režimą programoje buvo įvardijusi kaip grėsmę. M. Sinkevičiaus Vyriausybės programos projekte nuostatos apie grėsmę iš Baltarusijos nebeliko.
Negana to, I. Ruginienės Vyriausybės programoje konstatuota, kad ir toliau bus išlaikoma Rusijos bei Baltarusijos tarptautinė izoliacija. Tuo metu M. Sinkevičiaus Vyriausybė žada tarptautinę Baltarusijos izoliaciją stiprinti tik jeigu Minskas ir toliau rems Rusijos agresiją prieš Ukrainą ar toliau vykdys hibridines atakas prieš šią šalį ar Europos Sąjungą (ES).
Seimo opozicija viliasi, kad pasikeitusi valdančiųjų retorika nėra pamatas kitų metų pavasariui, kai ES svarstys, ar pratęsti sankcijas baltarusiškoms trąšoms.
Kaip skelbė ELTA, Seimas antradienį turėtų patvirtinti socialdemokratų lyderio M. Sinkevičiaus vadovaujamos Vyriausybės programą, tada ji įgaus įgaliojimus veikti.
Mindaugas SinkevičiusVyriausybėBaltarusija
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