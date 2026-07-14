S. Malinauskas atkreipė dėmesį, kad pats S. Skvernelis viešai teigė pažeidęs kardomosios priemonės sąlygas tik „formaliai“, tačiau, pasak tinklaraštininko, toks apibūdinimas klaidina.
„Jei viršijai greitį ir gavai baudą, nesakai, kad pažeidimas buvo formalus. Jis arba yra, arba jo nėra“, – rašė S. Malinauskas.
Jo teigimu, S. Skvernelis galimai pažeidė draudimą bendrauti su tam tikrais asmenimis, o konkrečiai – su kita įtariamąja šioje byloje, buvusia savo patarėja Agne Silickiene.
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Anot jo, būtent A. Silickienė, kaip teigia prokurorai, yra svarbi grandis, siejanti parlamentarą su tiriama korupcine schema, nes per ją esą galėjo būti perduodami pinigai.
S. Malinauskas priminė, kad A. Silickienei taip pat taikoma elektroninio stebėjimo priemonė, be to, areštuotas jos turtas. Pasak jo, analogiškas kardomąsias priemones teismas nusprendė taikyti ir S. Skverneliui.
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Jis pabrėžė, kad kardomosios priemonės nėra bausmė, o jų tikslas – užtikrinti sklandų ikiteisminį tyrimą, neleisti įtariamajam daryti įtakos tyrimui, pasislėpti ar daryti naujus nusikaltimus.
„Jei tau taikoma švelnesnė kardomoji priemonė, turi labai sąmoningai elgtis taip, kad nepažeistum jos sąlygų. O jei pažeidi, ar tikrai gali kaltinti kažką kitą?“ – retoriškai klausė S. Malinauskas.
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Tuo metu pats S. Skvernelis antradienį Seime pareiškė, kad, jei teismai paliks galioti jam skirtą elektroninio stebėjimo priemonę, jis kreipsis į Europos Žmogaus Teisių Teismą (EŽTT).
Politikas pripažino, kad apykojė jam buvo paskirta dėl padaryto pažeidimo, tačiau kokio konkrečiai – neatskleidė, motyvuodamas tuo, kad procesas dar vyksta teisme.
S. Skvernelio teigimu, kardomosios priemonės sugriežtinimas yra neproporcingas.
„Aš nebėgu, netrukdau tyrimui, nevengiu tyrimo ir tik tokiais pagrindais gali būti skiriama kardomoji priemonė“, – sakė parlamentaras.
Jis taip pat tvirtino nemanantis padaręs nieko, kas pateisintų perėjimą nuo švelniausios kardomosios priemonės prie vienos griežčiausių – elektroninio stebėjimo. Politiko teigimu, sprendimas jau yra apskųstas, o plačiau situaciją jis žada komentuoti po teismo sprendimo.
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