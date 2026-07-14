Seime prisiekė paskirtasis žvalgybos kontrolierius V. Valentinavičius

Parlamentas žvalgybos kontrolieriumi jį paskyrė birželio pabaigoje.
V. Valentinavičius yra viešosios politikos ekspertas, Kauno technologijos universiteto (KTU) mokslininkas.
Kaip prioritetines veiklos kryptis anksčiau jis išskyrė sisteminės ir rizika grįstos žvalgybos priežiūros, asmens duomenų ir privatumo apsaugos vertinimo, prevencinės kontrolieriaus funkcijos stiprinimą, aiškesnį teisinį reguliavimą bei visuomenės pasitikėjimo didinimą.
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Dar vasarį jis buvo deleguotas į Valstybės pažangos tarybą. 2014–2024 m. dirbo Seimo kontrolierių įstaigoje vyresniuoju patarėju, vėliau Žmogaus teisių skyriaus vedėju.
ELTA primena, kad 2021 metų gruodį Seimas nutarė įkurti Žvalgybos kontrolieriaus institutą. Įstatymas numato, kad įstaigoje turi veikti du žvalgybos kontrolieriai. Jų kandidatūras Seimui teikia parlamento pirmininkas.
Pirmasis žvalgybos kontrolierius Nortautas Statkus prisiekė Seime 2022 metų balandžio pradžioje.
Žvalgybos kontrolierius atlieka nuolatinę žvalgybos institucijų veiklos teisėtumo priežiūrą, tikrina šių institucijų metodų taikymo pagrįstumą, teisėtumą, tiria galimus žmogaus teisių pažeidimus. Taip pat tikrina asmens duomenų tvarkymo teisėtumą, nagrinėja žvalgybos pareigūnų skundus, teikia rekomendacijas žvalgybos institucijoms, aptikęs galimai padarytos nusikalstamos veikos požymių, kreipiasi į ikiteisminio tyrimo įstaigą ar prokurorą.
žvalgybakontrolieriusVytautas Valentinavičius
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