Ministrams ir paskirtajam premjerui užėmus savo vietas ložėje Seime, susidarė nejauki situacija, nes kiek vėluodamas atėjęs finansų ministras Taurimas Valys rado savo kėdę užimtą – kaip įprasta, finansų ministras, kaip dešinioji ranka, sėdi prie premjero, jo dešinėje pusėje, tačiau čia jau buvo įsitaisęs krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas.
T. Valys bandė sėstis į pirmąją vietą eilėje, M. Sinkevičiaus kairėje, tačiau jam buvo priminta, kad ši kėdė turi likti laisva – ji skirta prezidentui, net kai jo nėra Seime, kaip ir šįkart. Būsimasis finansų ministras kelias sekundes blaškėsi, kur jam prisėsti, ir galiausiai turėjo pėdinti į eilės galą.
Premjero dešiniosios rankos ložės gale, panašu, nepastebėjo net ir kai kurie parlamentarai. Prie šoninio mikrofono stojęs liberalas Vitalijus Gailius pasidžiaugė, kad pagaliau atvyko ir T. Valys, nors jis niekur nebuvo išėjęs, tik akimirkai šnektelti telefonu.
„Grįžo finansų ministras į posėdžių salę, nes jo iki šiol nebuvo. Norėtųsi, kad Vyriausybė būtų pilnos sudėties. Aš nekalbu apie tai, kad finansų ministro...“ – sakinio nebeužbaigė V. Gailius, nes jo mikrofonas buvo užtildytas.
Klausimų šiandien ministrams nebebus – Seimo salėje poziciją dėl Vyriausybės programos išsako frakcijų seniūnai, nuomones pateiks ir komitetai. Vėliau vyks balsavimas.
Tiesa, buvęs Konstitucinio Teismo (KT) pirmininkas Egidijus Kūris tvirtina, kad M. Sinkevičiaus Vyriausybės programa buvo pateikta nesilaikant Konstitucijoje numatytų procedūrų. E. Kūris pažymėjo, kad paskirtasis premjeras Vyriausybės programos projektą pateikė dar nepatvirtinus Ministrų kabineto.
Vyriausybės programos projektas Seime buvo įregistruotas liepos 3 dieną. O prezidentas Gitanas Nausėda dekretą, kuriuo patvirtino XXI Vyriausybės sudėtį, pasirašė liepos 6-ąją.
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Valstybės vadovas patvirtino į finansų ministrus pasiūlytą užsienio reikalų viceministru dirbantį Taurimą Valį, aplinkos ministre paskirta Lietuvos savivaldybių asociacijos atstovė Briuselyje Ieva Andriulaitytė, kultūros – šios ministerijos kanclerio pareigas ėjęs Lukas Alsys, vidaus reikalų – parlamentaras Martynas Katelynas, socialinės apsaugos ir darbo – Inga Ruginienė.
Krašto apsaugos ministerijai toliau vadovaus Robertas Kaunas, Švietimo mokslo ir sporto ministerijai – Raminta Popovienė, Užsienio reikalų ministerijai – Kęstutis Budrys, Susisiekimo ministerijai – Juras Taminskas.
Darbą naujoje Vyriausybėje tęs ir Lietuvos lenkų rinkimų akcijos-Krikščioniškų šeimų sąjungos deleguota teisingumo ministrė Rita Tamašunienė bei valstiečių deleguotas ekonomikos ir inovacijų ministras Edvinas Grikšas.
Energetikos, sveikatos apsaugos ir žemės ūkio ministrais dirbs Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ atstovai parlamentarai Lukas Savickas, Linas Kukuraitis bei Kęstutis Mažeika.
Dėmesys gynybos stiprinimui, demografijai, socialiniams klausimams
Liepos pradžioje plenariniame Seimo posėdyje pristatytoje programoje Ministrų kabinetas nurodo sieksiantis apsaugoti šalies gyventojus nuo išorės grėsmių, auginti Lietuvos ekonomiką, gerinti sąlygas kurti šeimą ir vaikų auginimui Lietuvoje.
Naujoji Vyriausybė taip pat ketina pažaboti kainų poveikį žmonių gyvenimui didinant jų pajamas, užtikrinti lygias galimybes gauti kokybišką švietimą, ilginti vidutinę kokybiško ir sveiko gyvenimo trukmę, gerinti, plėtoti ir modernizuoti transporto infrastruktūrą.
M. Sinkevičiaus Vyriausybė savo programoje žada investuoti į tvarią energetiką, stiprinti viešąją tvarką, kurti gyvybingą kaimą, konkurencingą ir tvarų žemės ūkį, tausoti aplinką ir jos išteklius, puoselėti atvirą, demokratinę visuomenę, šalies kultūrą ir pilietinę tapatybę, skirti daugiau dėmesio regionams ir savivaldai.
Be to, vienu iš veiklos prioritetų įvardijama ir užsienio politika.
Naujasis Ministrų kabinetas ketina didinti išmokas vaikams, sparčiau indeksuoti senatvės pensijas ir tęsti I. Ruginienės Vyriausybės planuose buvusią „Sodros“ rezervo analizę.
M. Sinkevičiaus Vyriausybė savo programoje žada normalizuoti Lietuvos diplomatinius santykius su Kinija iki tokio diplomatinio atstovavimo lygio, koks šiuo metu yra kitose Europos Sąjungos (ES) valstybėse.
Taip pat numatoma toliau spausti Minsko režimą ir didinti izoliaciją, jei Baltarusija toliau rems Rusijos agresiją prieš Ukrainą arba vykdys hibridines atakas prieš ES ar Ukrainą. Spaudimą planuojama tęsti siekiant visų politinių kalinių išlaisvinimo, teigiama, jog vienas svarbiausių ir ilgalaikių Lietuvos užsienio politikos tikslų yra demokratinė bei laisva Baltarusija.
Jeigu Vyriausybės programai būtų nepritarta arba ji būtų grąžinta patobulinti, nauja programos redakcija Seimui turėtų būti pateikta per 10 dienų, o jos svarstymo procedūra kartojama iš naujo.
Jei Seimas du kartus iš eilės nepritartų naujai sudarytos Vyriausybės programai, Vyriausybė privalėtų atsistatydinti.
Mindaugas SinkevičiusPremjerasVyriausybė
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