Smūgis V. Aleknavičienei ir M. Sinkevičiui: Kultūros komitete nepavyko atšaukti K. Vilkausko

Į neeilinį posėdį dėl vadovo keitimo susirinkę komiteto nariai balsavo slaptai. 4 parlamentarai pasisakė už K. Vilkausko atšaukimą, 4 buvo prieš.
Komitete nuspręsta pristatyti balsavimo rezultatus Seimui.
Siūloma, kad vadovauti komitetui turėtų jo bendrapartietė, buvusi kultūros ministrė Vaida Aleknavičienė.
Sprendimą keisti Kultūros komiteto pirmininką priėmė posėdžiavęs Lietuvos socialdemokratų partijos (LSDP) prezidiumas. Kultūros komiteto narė demokratė Rima Baškienė K. Vilkausko teiravosi, ar jam yra žinomi motyvai, kodėl priimtas toks sprendimas.
„Galbūt frakcijoje buvo keliamos, išsakytos tam tikros problemos, ar jūs kažko nepadarote, nes tikrai, eilę metų aš mačiau jūsų veiklą, gerbiamas Kęstuti. Mačiau jūsų aktyvų atsidavimą darbui, jūsų gebėjimus kaip kultūros žmogaus meno kolektyvuose, taip pat girdžiu ir kultūros bendruomenės nuotaikas, apie jus išsakytus gerus žodžius. Galbūt mes, komiteto nariai, kažko nežinome?“ – klausė Seimo nariai.
Susiję straipsniai
K. Vilkauskas tvirtino jog LSDP prezidiume jam nebuvo įvardyta jokių priekaištų. Pasak politiko, pagrindinė pokyčių priežastis – politinė konjunktūra.
„Taip pat ir frakcijoje aš neišgirdau priekaištų, nuomonių dėl mano asmens, darbo“, – sakė jis.
K. Vilkauskas Kultūros komitetui vadovavo nuo 2024 m. lapkričio.
Savo ruožtu V. Aleknavičienė anksčiau dirbo Seimo Švietimo ir mokslo komiteto pirmininke. Jai tapus kultūros ministre Ingos Ruginienės vadovautoje Vyriausybėje, į šio komiteto pirmininkės pareigas buvo paskirta socialdemokratė Jurgita Šukevičienė.
Seimo kultūros komitetasKęstutis VilkauskasLSDP
Rodyti daugiau žymių