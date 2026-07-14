T. Valys sako, kad visi finansų viceministrai bus LSDP nariai, pagrindinis kriterijus – įdirbis

„Dalis žmonių pasiliks iš praeitos komandos – pasilieku porą asmenų, kurie dirbo politinio pasitikėjimo komandoje, vadovybėje, likę bus savo sričių profesionalai. Visi viceministrai bus partijos nariai“, – susitikime su Seimo demokratų frakcija antradienį sakė T. Valys.
„Pagrindinis kriterijus, aišku, yra įdirbis, profesionalumas šitoje srityje, visapusiškas situacijos vertinimas“, – tikino jis.
T. Valio teigimu, dėl naujų komandos paskyrimų pirmadienį apsisprendė LSDP prezidiumas, jis tikino turėjęs laisvę komandą pasirinkti pats.
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„Ypač pasilikau žmones, su kuriais teko dirbti, nemažai teko dirbti, (…) turėjau galimybę įsivertinti, ir kai buvo svarstoma, ar pasilikti, ar atsisakyti, į tą įdirbį irgi buvo atsižvelgta“, – sakė būsimas finansų ministras.
Dabar laikinojo ministro Kristupo Vaitiekūno komandoje dirba viceministrai Darius Sadeckas, Januš Kizenevič, Neringa Rinkevičiūtė–Laurinaitienė ir Lukas Jakubonis.
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Taurimas ValysLietuvos socialdemokratų partija (LSDP)Kristupas Vaitiekūnas
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