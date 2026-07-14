URM: Rusijai pareikštas protestas dėl kibernetinių išpuolių

Anot URM, Rusijos atstovas informuotas apie pirmadienį priimtą sprendimą dėl ES sankcijų įvedimo devyniems asmenims ir keturioms organizacijoms, susijusioms su Rusijos Federalinės saugumo tarnybos vykdytais piktavališkais veiksmais kibernetinėje erdvėje.
Be to, susitikimo metu Rusijos atstovui taip pat pareikšta, kad Lietuva kartu su savo partneriais tęs savo pastangas nustatyti ir patraukti atsakomybėn subjektus, vykdančius ar prisidedančius prie piktavalės kibernetinės veiklos, kuria remiami strateginiai Rusijos interesai.
Lietuvos protestas Rusijai pareikštas koordinuotai su Europos išorės veiksmų tarnyba ir ES valstybėmis narėmis.
Užsienio reikalų ministerija (URM)RusijaProtestas
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