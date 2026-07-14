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URM: Rusijai pareikštas protestas dėl kibernetinių išpuolių

2026 m. liepos 14 d. 21:16
Į Užsienio reikalų ministeriją (URM) iškviestam Rusijos ambasados atstovui pareikštas protestas dėl šios šalies žvalgybos pareigūnų ir kitų subjektų, prisidedančių prie Rusijos destabilizuojančios kibernetinės veiklos prieš Europos Sąjungą (ES), jos valstybes nares ir partnerius, antradienį pranešė ministerija.
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Anot URM, Rusijos atstovas informuotas apie pirmadienį priimtą sprendimą dėl ES sankcijų įvedimo devyniems asmenims ir keturioms organizacijoms, susijusioms su Rusijos Federalinės saugumo tarnybos vykdytais piktavališkais veiksmais kibernetinėje erdvėje.
Be to, susitikimo metu Rusijos atstovui taip pat pareikšta, kad Lietuva kartu su savo partneriais tęs savo pastangas nustatyti ir patraukti atsakomybėn subjektus, vykdančius ar prisidedančius prie piktavalės kibernetinės veiklos, kuria remiami strateginiai Rusijos interesai.
Lietuvos protestas Rusijai pareikštas koordinuotai su Europos išorės veiksmų tarnyba ir ES valstybėmis narėmis.
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Užsienio reikalų ministerija (URM)RusijaProtestas
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