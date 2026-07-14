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V. Denisenko ir M. Drukteinis viceministrais nebedirbs: žada grįžti į akademinę ir muzikinę veiklą

2026 m. liepos 14 d. 16:12
Seime antradienį prisiekus naujajam kultūros ministrui Lukui Alsiui, iš pareigų pasitraukė viceministrai Viktoras Denisenko ir Matas Drukteinis. Abu jie teigia kol kas apie darbą politikoje negalvojantys, žada sugrįžti prie kitų veiklų.
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„Dirbdamas viceministru aš turėjau ir dabar turiu dalį etato Vilniaus universitete (VU), (...) dariau mokslinį darbą paraleliai. Nesu bedarbis, tai tą akademinę karjerą, ko gero, tęsiu“, – Eltai nurodė V. Denisenko.
„Kažkokių konkrečių politinių planų neturiu, bet įvairių galimybių neatmetu. Bet, ko gero, bent jau artimiausiu metu, greičiausiai, aktyvioje politikoje manęs nebus“, – teigė jis.
Tuo metu M. Drukteinis teigė svarstantis grįžti į muzikos pasaulį.
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„Kol kas neturiu kažkokių konkrečių sprendimų, bet greičiausiai grįšiu prie savo muzikos kūrybos praktikų“, – Eltai kalbėjo M. Drukteinis.
„Grįšiu į savo veiklos ir srities šaknis“, – akcentavo jis.
Anot buvusių viceministrų, naujojo Kultūros ministerijos vadovo sprendimas iš esmės performuoti savo komandą nenustebino.
„Priėmiau pakankamai ramiai, nes niekas man nieko nežadėjo, buvau pasiruošęs įvairiems sprendimams. Yra naujas ministras – jis ir formuoja savo komandą“, – kalbėjo V. Denisenko.
„Jaučiuosi normaliai, iš tikrųjų, ta politinė aplinka yra kaip ir natūrali – nieko naujo, keičiasi – ir prie to, matyt, reikia priprasti“, – sakė M. Drukteinis.
Seime prisiekė naujoji Vyriausybė
Patvirtinus XXI Vyriausybės programą, antradienį Seime prisiekė premjeras Mindaugas Sinkevičius bei kiti naujojo ministrų kabineto nariai.
Po priesaikos naujoji Vyriausybė įgijo įgaliojimus veikti. Tuo metu Ingos Ruginienės laikinoji Vyriausybė oficialiai baigė darbą.
M. Sinkevičiaus vadovaujamą Vyriausybę suformavo Lietuvos socialdemokratų partijos, Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ bei Lietuvos valstiečių, žaliųjų ir Krikščioniškų šeimų sąjungos (LVŽKŠS) frakcijos Seime.
Finansų ministro pareigas eis Taurimas Valys, aplinkos – Ieva Andriulaitytė, kultūros – L. Alsys, vidaus reikalų – Martynas Katelynas, socialinės apsaugos ir darbo – I. Ruginienė.
Krašto apsaugos ministerijai toliau vadovaus Robertas Kaunas, Švietimo mokslo ir sporto ministerijai – Raminta Popovienė, Užsienio reikalų ministerijai – Kęstutis Budrys, Susisiekimo ministerijai – Juras Taminskas.
Darbą naujoje Vyriausybėje tęs ir Lietuvos lenkų rinkimų akcijos-Krikščioniškų šeimų sąjungos (LLRA-KŠS) deleguota teisingumo ministrė Rita Tamašunienė bei „valstiečių“ deleguotas ekonomikos ir inovacijų ministras Edvinas Grikšas.
Energetikos, sveikatos apsaugos ir žemės ūkio ministrais dirbs Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ atstovai Lukas Savickas, Linas Kukuraitis bei Kęstutis Mažeika.
Lukas AlsysKultūros ministerijaMatas Drukteinis

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