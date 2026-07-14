V. Janulevičius apie naujos Vyriausybės programą: iššūkis – ne pažadai, o jų įgyvendinimas

„Labai pozityviai žiūrime, (...) bet svarbu, žinote, dabar yra ne deklaracijų, ne šnekų, bet įgyvendinimo klausimas“, – Eltai antradienį sakė V. Janulevičius.
Anot jo, Lietuvos ekonomikos augimui svarbios priemonės, kurios skatintų investicijas, inovacijas ir stiprintų šalies konkurencingumą.
„Investuojama paskata (reinvestuojamo pelno lengvata – ELTA), kuri galėtų paskatinti investicijas, (Vyriausybės programoje – ELTA) yra įtraukta, bet ten yra pažadai, ne įsipareigojimai, tai tikimės, kad naujos Vyriausybės programoje tie pažadai bus įgyvendinti“, – teigė V. Janulevičius.
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Pasak jo, verslas jau ne vieną dešimtmetį laukia sprendimų, kurie padėtų įmonėms daugiau investuoti į mokslinius tyrimus ir eksperimentinę plėtrą (MTEP).
Kalbėdamas apie eksporto skatinimą, Pramonininkų konfederacijos vadovas teigiamai įvertino Vyriausybės programoje numatytus planus kurti naują Eksporto fondą.
„Manau, kad tai yra teisinga kryptis. Per pastarąjį dešimtmetį mes labai mažai dėmesio skyrėme eksportui – šiandien dienai pramonininkų konfederacija eksportuoja apie 70 proc. (…) visos Lietuvos eksporto ir matome, kad tai nueina į antrą planą“, – pažymėjo V. Janulevičius.
Jo teigimu, eksportas yra viena pagrindinių Lietuvos ekonomikos ir verslo šakų, todėl didesnis dėmesys šiai sričiai būtų labai svarbus žingsnis stiprinant šalies konkurencingumą.
„Daugeliu atvejų kalbama bendrai, bendrom tezėm, ir eksportas, iš kurio gyvena šiandien dienai Lietuva, jos prekybinis balansas lieka nuošaly, tai aš manau, kad eksporto fondas yra tvarus žingsnis į priekį“, – pridūrė LPK vadovas.
Kaip skelbė ELTA, Seimas antradienį pritarė Lietuvos socialdemokratų partijos (LSPD) pirmininko Mindaugo Sinkevičiaus vadovaujamos 21-osios Vyriausybės programai. Po priesaikos Ministrų kabinetas įgijo įgaliojimus ir oficialiai pradėjo darbą.
Vyriausybės programoje numatyta skatinti Lietuvos eksportą ir tarptautinę integraciją. Viena iš numatomų priemonių – Eksporto fondas, kuris teiktų finansavimą ir lengvatines paskolas užsienio valstybėms bei viešojo sektoriaus institucijoms, toks finansavimas partneriams būtų skiriamas tik lietuviškos kilmės prekėms, paslaugoms ir technologiniams sprendiniams įsigyti.
Taip pat numatyta stiprinti ekonominę diplomatiją, plėsti komercijos atašė tinklą ir sudaryti daugiau galimybių Lietuvos įmonėms integruotis į tarptautines vertės grandines bei technologijų ir inovacijų tinklus.