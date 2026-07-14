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Vašingtono aikštėje paminėtos S. Welleso deklaracijos metinės ir JAV nepriklausomybės jubiliejus

2026 m. liepos 14 d. 17:38
Sostinėje antradienį paminėtos 86-osios Sumnerio Welleso deklaracijos ir 250-osios JAV nepriklausomybės metinės. Iškilmingas minėjimo renginys vyko Vašingtono aikštėje.
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Šiuo minėjimu siekiama įprasminti S. Welleso deklaracijos istorinę reikšmę Lietuvai bei JAV valstybės jubiliejų.
„Minėdami šias sukaktis švenčiame laisvę, demokratiją ir pagarbą tarptautinei teisei – vertybes, daugelį dešimtmečių jungiančias Lietuvą ir JAV.
Principinga JAV laikysena ir 1940-aisiais priimta Welleso deklaracija Baltijos šalims suteikė viltį, kad nepriklausomybę pavyks atkurti“, – pranešime cituojamas užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys.

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Renginyje skambėjo Lietuvos ir JAV himnai, iškilmingai iškeltos abiejų šalių vėliavos, grojo Lietuvos kariuomenės Krašto apsaugos savanorių pajėgų bigbendas.
Welleso deklaracija – tuometinio JAV valstybės sekretoriaus pavaduotojo B. Sumnerio Welleso 1940 m. liepos 23 d. paskelbtas pareiškimas, tapęs Baltijos šalių okupacijos nepripažinimo JAV pamatu, kurį simbolizavo ir penkis dešimtmečius JAV Valstybės departamente plazdėjusi Lietuvos trispalvė bei kitų Baltijos valstybių vėliavos.
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JAV Nepriklausomybės dienaVašingtono aikštėJungtinės Amerikos Valstijos (JAV)

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