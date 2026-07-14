VRM patvirtino detalųjį gyventojų evakavimo planą

Anot institucijos, plane nustatyta vieninga gyventojų evakavimo organizavimo tvarka valstybės mastu kilus karinio ar civilinio pobūdžio grėsmėms.
„Gyventojų evakavimas yra viena svarbiausių civilinės gynybos priemonių, todėl esant pavojui turime būti pasirengę veikti greitai, koordinuotai ir aiškiai. Patvirtintas planas leidžia iš anksto suderinti valstybės institucijų ir savivaldybių veiksmus, numatyti reikalingus pajėgumus ir užtikrinti, kad gyventojai krizės atveju gautų visą būtiną informaciją bei pagalbą“, – pranešime cituojamas V. Kondratovičius.
Patvirtintas planas apibrėžia visą gyventojų evakavimo procesą – nuo sprendimo priėmimo ir gyventojų perspėjimo iki jų transportavimo, laikino apgyvendinimo bei būtiniausios pagalbos suteikimo.
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Taip pat numatyti evakavimo maršrutų planavimo, gyventojų surinkimo ir priėmimo punktų veiklos bei tarpinstitucinio bendradarbiavimo principai.
Skaičiuojama, kad apie 75 proc. gyventojų prireikus galėtų evakuotis savarankiškai, o savivaldybės organizuotų likusių gyventojų, neturinčių galimybės išvykti savo transportu ar kuriems reikalinga papildoma pagalba, evakavimą.
Ministerijos teigimu, prioritetas būtų teikiamas šeimoms su mažamečiais vaikais, asmenims su negalia, senyvo amžiaus gyventojams ir kitiems pagalbos reikalingiems žmonėms.
Plane taip pat numatyta, kad gyventojai apie būtinybę evakuotis būtų informuojami per gyventojų perspėjimo sistemą, siunčiant pranešimus į mobiliuosius telefonus lietuvių ir anglų kalbomis bei įjungiant perspėjimo sirenas.
Papildoma informacija būtų skelbiama programėlėje LT72, oficialiais valstybės ir savivaldybių informacijos kanalais bei kitomis visuomenės informavimo priemonėmis.
Taip pat aiškiai paskirstytos atsakomybės tarp Vidaus reikalų ministerijos, Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento, Policijos departamento, savivaldybių bei kitų ministerijų ir atsakingų institucijų.
Plane numatyti transporto organizavimo, viešosios tvarkos, medicinos ir socialinės pagalbos, gyventojų registravimo, laikinojo apgyvendinimo bei humanitarinio aprūpinimo veiksmai.
Be to, patvirtinta, kad savivaldybių evakavimo maršrutai bus derinami su karo komendantais, Lietuvos kariuomene, Policijos departamentu ir kitomis atsakingomis institucijomis, siekiant užtikrinti saugų gyventojų judėjimą ir kartu sudaryti sąlygas kariniam mobilumui.
Ministerija pažymi, kad plane numatyto pasirengimo įgyvendinimas bus išbandytas valstybės lygio civilinės saugos pratybose.