Apklausa: trečdalis lietuvių nežinotų, kur rasti priedangą kilus pavojui

Tyrimo duomenimis, taip atsakiusių respondentų dalis siekia 31 proc.
Tuo metu beveik 22 proc. gyventojų nurodė tiksliai žinantys, kur rasti artimiausią priedangą ir kur reikėtų vykti pavojaus atveju, o 43,27 proc. teigė manantys, jog žino, tačiau nebuvo tuo įsitikinę.
Apklausa taip pat atskleidė, kad apie artimiausios priedangos vietą dažniau žinojo vyrai nei moterys. Jų dalis siekė 54,55 proc., o moterų – 45,45 proc.
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Vertinant amžiaus kategorijoje, daugiausia žinių apie priedangas turėjo 30–49 metų amžiaus asmenys, menkiausios žinios fiksuotos vyresnių nei 65 metų amžiaus žmonių grupėje.
Taip pat nustatyta, kad apie artimiausias priedangas geriau informuoti didmiesčių gyventojai – 24,3 proc. Tuo metu kaimiškų vietovių gyventojų skaičius siekė 21,2 proc., o miestų – 18,3 proc.
Bendrovė „Baltijos tyrimai“ apklausą atliko šių metų birželio 19–30 dienomis. Jos metu asmeninio interviu respondentų namuose būdu apklausta 1 010 Lietuvos gyventojų (18 metų ir vyresnių), tyrimas vyko 108 atrankos taškuose.
Rezultatų paklaida tokio dydžio imčiai neviršija 3,1 procentinio punkto, kai pasikliautinasis intervalas yra 95 proc.
ApklausaBaltijos tyrimaiPriedanga
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