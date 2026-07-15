„Sprendimas priimtas nepradėti tyrimo“, – posėdyje pranešė VTEK pirmininkė Jolanta Bernotaitė.
„Nagrinėjome pranešimą, kurio dalis nepapuola į mūsų komisijos kompetencijos sritį, ir dėl tos dalies – dėl galimo interesų konflikto – be pranešimo išanalizavome pas mus esančią, viešai prieinamą medžiagą ir taip pat gavome papildomus duomenis. Neturime duomenų, kurie leistų vienareikšmiškai pradėti tyrimą“, – aiškino ji.
Į tarnybą buvo kreiptasi prašant ištirti, ar nebuvo pažeista pareiga vengti interesų konflikto.
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Pasak VTEK, turimi duomenys leidžia teigti, kad 2023–2026 m. Širvintų rajono politikės neprisidėjo prie sprendimų, susijusių su „Vilmstatos“ laimėtais viešaisiais pirkimais, rengimo ar svarstymo.
Birželio viduryje VTEK pirmininkės pavaduotoja Virginija Aleksejūnė Eltai teigė, jog gavusi užklausų komisija nusprendė surinkti papildomą informaciją, o ją įvertinę – nuspręsti, ar pradėti tyrimą, ar ne.
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Tuo metu ikiteisminį tyrimą dėl Širvintų rajono merės mamos, savivaldybės tarybos narės M. Gudonienės buto Palangoje įsigijimo aplinkybių Specialiųjų tyrimų tarnyba (STT) pradėjo dar birželio pradžioje.
Kaip liepos 1-ąją pranešė naujienų portalas „15min“, Palangoje esančiame Ž. Pinskuvienės mamos bute bei Širvintų savivaldybėje STT pareigūnai atliko kratas.
Tai naujienų portalo žurnalistams patvirtino STT, Širvintų rajono merė bei jos mamai M. Gudonienei atstovaujantis advokatas Jovitas Elzbergas.
Naujienų „Delfi“ žurnalistinis tyrimas atskleidė, jog M. Gudonienė galėjo už gerokai žemesnę nei rinkos kaina įsigyti butą Kunigiškėse. Jį politikei pardavė anksčiau milijoninės vertės viešuosius Širvintų rajono savivaldybės konkursus laimėjusios įmonės „Vilmstata“ savininkas, verslininkas V. Guobys.
Pilietinė iniciatyva „Viešpirkiai“ skelbė, kad „Vilmstata“ laimėjo 2,4 mln. eurų vertės Širvintų rajono savivaldybės skelbtą konkursą, o vėliau dar sudarė papildomų susitarimų, dėl kurių darbai pabrango iki 4,6 mln. eurų.
Kaip skelbė „Delfi“, M. Gudonienė 2024 m. sausį pasirašė daugiau nei 97 kvadratinių metrų buto Kunigiškėse pirkimo sutartį, šio buto statytojai, kaip skelbta, buvo trys fiziniai asmenys – verslininkas V. Guobys, jo sutuoktinė ir dar vienas fizinis asmuo.
Vėliau remdamasi Registrų centro duomenimis portalas paskelbė, kad už butą politikė sumokėjo 80 tūkst. eurų – kvadratinis metras vietos politikei kainavo 824 eurus, nors skelbimų portaluose vidutinės nekilnojamojo turto kainos Palangoje, anot „Delfi“, yra gerokai didesnės.
Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK)Živilė PinskuvienėMama
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