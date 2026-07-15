G. Nausėda apie galimas Rusijos provokacijas: joms ruošiamės

„Šiandien, be abejo, turime duomenų, kad Rusija planuoja tam tikras selektyvias kinetines operacijas prieš kaimynines valstybes, neįvardijant konkrečiai tik Lietuvos, Lenkijos ar Estijos. Tačiau šiuo metu Rusija nėra pajėgi vykdyti plataus masto karinių operacijų dviem frontais – tai daugiau nei akivaizdu, nes jai stinga pajėgumų net ir viename fronte, Ukrainoje“, – interviu TV3 Žinioms teigė G. Nausėda.
„Vis dėlto provokacijos yra galimos ir joms ruošiamės. Disponuodamas iš tarnybų gauta informacija, aš sukviečiau visas už saugumą atsakingas institucijas. Kadangi gauname signalų apie grėsmes būtent kritinei infrastruktūrai, sustiprinome svarbiausių energetikos ir transporto objektų apsaugą. Šiam tikslui pasitelkta ir kariuomenė, ir tikiuosi, kad tai veiks sėkmingai“, – aiškino jis.
Pasak G. Nausėdos, jei Rusija užpultų bet kurią NATO valstybę, šalis sulauktų griežto Aljanso atsako.
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„Pirmiausia nustokime kalbėti apie tai, kad grėsmė kyla tik atskiroms mūsų kaimyninėms šalims. Tokie pasisakymai nėra konstruktyvūs. Ką reikštų Rusijos intervencija prieš vieną ar kitą NATO šalį? Tai reiškia, kad Rusija puola visą NATO. Jei tai nutiktų – tikiuosi, niekada nenutiks – tai jau reikštų nebe faktą, kad Rusija užpuolė vieną NATO valstybę, bet, kad Rusija užpuolė visą NATO su visomis iš to išplaukiančiomis pasekmėmis ir labai rimtu bei solidžiu NATO atsaku“, – sakė prezidentas.
Pranešė apie galimas provokacijas
ELTA primena, kad birželį Vidaus reikalų ministerija (VRM) pranešė, kad Rusija gali planuoti provokacijas prieš objektus Baltijos valstybėse. Reaguojant į tai, imtasi papildomų veiksmų svarbiausių kritinės infrastruktūros objektų apsaugai stiprinti.
Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas sakė, kad stiprinama tiltų, elektros pastotės, dujų tiekimo sistemos, ryšių mazgų apsauga. Vėliau jis teigė, kad ne tik sustiprinta kritinių objektų apsauga, bet ir prevenciškai dėliojami papildomi planai bei reakcijos į įvairius galimus Kremliaus veiksmus prieš mus.
Anot VRM, sustiprintą strateginių objektų fizinę apsaugą užtikrins Viešojo saugumo tarnyba (VST), o prireikus pagalbą teiks Lietuvos kariuomenė.
Be to, liepos pradžioje Didžiosios Britanijos laikraštis „The Telegraph“ pranešė, kad Jungtinės Amerikos Valstijos (JAV) įspėjo Varšuvą, jog Rusija artimiausiais mėnesiais svarsto galimybę surengti ribotą karinę provokaciją prieš Lenkiją.
Lenkijos užsienio reikalų ministras Radoslawas Sikorskis dienraščiui sakė šios žinios negalintis nei patvirtinti, nei paneigti, tačiau, kadangi ji paskelbta patikimame laikraštyje, „tikėtina, kad ji yra teisinga“.
R. Sikorskis kreipėsi į Maskvą, pareikšdamas, kad Varšuva žino, jog jie „kažką ruošia, kaip ir prieš invaziją į Ukrainą“.
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