„Matau didelį potencialą stiprinant mūsų kariuomenių bendradarbiavimą rengiant bendras pratybas ir didinant jų pasirengimą veikti kartu. Su prezidentu E. Rinkevičiumi sutarėme surengti bendras pratybas Sėlijos poligone Latvijoje“, – trečiadienį po susitikimo su Latvijos prezidentu Edgaru Rinkevičiumi teigė G. Nausėda.
Apie galimybę surengti bendras pratybas anksčiau buvo užsiminęs ir krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas. Jis šių metų vasarį dalyvavo Latvijos Sėlijos poligono atidaryme.
Pasak G. Nausėdos, Lietuvą ir Latviją jungia istorinė vienybė, o abi šalys yra artimiausios sąjungininkės Europos Sąjungoje (ES), NATO bei Šiaurės ir Baltijos šalių šeimoje.
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Šalies vadovas pabrėžė būtinybę toliau stiprinti Aljanso atgrasymą bei kolektyvinę gynybą. Taip pat G. Nausėda akcentavo, jog svarbu ir toliau užtikrinti ilgalaikę paramą Ukrainai.
„Lietuva ir Latvija gerai žino laisvės kainą, todėl šiandien, kai Ukraina gina savo teisę gyventi laisvai, mūsų parama jai išlieka tvirta ir nepajudinama. Mūsų bendra pozicija yra aiški ir principinga. Ukrainos pergalė yra būtina ilgalaikio Europos saugumo sąlyga, todėl turime ir toliau stiprinti karinę, finansinę ir politinę paramą Ukrainai, didinti spaudimą Rusijai sankcijomis bei siekti agresoriaus atsakomybės“, – spaudos konferencijoje kalbėjo prezidentas.
E. Rinkevičius: abi šalis sieja bendra istorija
Savo ruožtu Latvijos prezidentas E. Rinkevičius akcentavo glaudų abiejų šalių bendradarbiavimą įvairiose srityse.
„Abi valstybes sieja bendra istorija, esame tos valstybės, kurios tvirtai tikime, kad mums reikia ir toliau bendradarbiauti gynybos, saugumo klausimais. Tiek Lietuva, tiek Latvija Europos Sąjungoje ir NATO siekia stiprinti gynybos pajėgumus, skirdamos 5 proc. (BVP – ELTA) gynybos finansavimui“, – spaudos konferencijoje kalbėjo Latvijos vadovas.
„Taip pat esame labai glaudžios ir artimos ekonominės partnerės – Lietuva yra didžiausia tiek eksporto, tiek importo partnerė Latvijai“, – pabrėžė jis.
E. Rinkevičius pabrėžė būtinybę dar labiau stiprinti integraciją su Europa energetikos, saugumo, tranporto srityse.
Kaip skelbta, prezidento G. Nausėdos kvietimu trečiadienį ir ketvirtadienį Lietuvoje lankosi Latvijos prezidentas.
Valstybinio vizito metu abiejų šalių vadovai aptars dvišalius santykius, regioninio saugumo ir gynybos klausimus, paramą Ukrainai. Trečiadienį prezidento rūmuose taip pat numatyta bendra G. Nausėdos ir E. Rinkevičiaus spaudos konferencija.
Taip pat vyks bendras Lietuvos ir Latvijos verslo forumas gynybos ir saugumo tema, vadovai lankysis suskystintųjų gamtinių dujų terminale Klaipėdoje.
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