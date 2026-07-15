„Aš norėčiau, kad tai būtų paskutinis užėjimas ne šiai Vyriausybei, bet tiesiog šiai kadencijai. Kiekvienas Vyriausybės pertvarkymas užima laiko ir sukelia papildomus neapibrėžtumus. Šito norėtųsi išvengti, todėl tikiuosi, todėl tikiuosi, kad Mindaugas Sinkevičius, eidamas į premjerus, labai gerai suvokė savo atsakomybę, labai kruopščiai rinkosi savo komandą“, – interviu TV3 Žinioms teigė šalies vadovas.
Pasak prezidento, M. Sinkevičiaus vadovaujamoje Vyriausybėje darbą pradėję ministrai privalo nekelti abejonių. Vis tik, anot šalies vadovo, tiek visuomenei, tiek Seime dirbančiai opozicijai kai kurie premjero komandos nariai kelia klausimų.
„Pripažįstu, kad teisę rinktis ministrus jis turi, tačiau jų kompetencija privalo nekelti abejonių. Ar ji visiškai nekelia? Drįsčiau teigti, kad šiuo metu ir opozicijai, ir visuomenei kyla tam tikrų klausimų“, – sakė G. Nausėda.
Koks M. Sinkevičiaus portretas?
Kritikos viešojoje erdvėje pastaruoju metu susilaukė naujasis finansų ministras Taurimas Valys, kuris šiame poste pakeitė buvusį Finansų ministerijos vadovą Kristupą Vaitiekūną.
Anot G. Nausėdos, nors ministras iš pradžių buvo atviras įvairiems pasiūlymams, netrukus jam teks susidurti su griežtais biudžeto ir Europos Sąjungos (ES) fiskaliniais apribojimais, todėl įgyvendinti visų idėjų nebus įmanoma.
„Neslėpsiu, finansų ministras padarė įspūdį tuo, kad buvo atviras įvairaus pobūdžio pasiūlymams – to galbūt net sunku būtų tikėtis iš finansų ministro. Tačiau man tai truputį primena XVIII amžių, kuomet Augustas III turėjo finansų ministrą, arba to meto premjerą, grafą (Heinrichą von – ELTA) Brulį. Valdovas mėgdavo jo paklausti: „Bruli, ar aš turiu pinigų?“, o jis visada atsakydavo taip pat: „Taip, jūsų didenybe, jūs jų tikrai turite“. Tuo metu Augustas III labai mėgo išlaidauti, ir jam rūpėjo tik tai, kad pinigų būtų daug“, – komentavo prezidentas.
„Šiais laikais finansai yra visiškai kitokie. Reikia laikytis tam tikrų reikalavimų – tiek Mastrichto kriterijų, tiek ypatingai to išlaidų augimo reikalavimo. Aš manau, kad ministras jau per pirmąsias savaites labai aiškiai susidurs ir su savo veiklos ribomis, ir su papildomais veiksniais, kurie neleis daryti bet ką“, – pridūrė jis.
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Prisiekė naujoji Vyriausybė
Kaip skelbė ELTA, XXI Vyriausybė antradienį oficialiai įgijo įgaliojimus veikti – patvirtinus jos programą, Seime prisiekė premjeras M. Sinkevičius bei kiti naujojo ministrų kabineto nariai.
Socdemų lyderio vadovaujamą Vyriausybę suformavo LSDP, Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ bei Lietuvos valstiečių, žaliųjų ir Krikščioniškų šeimų sąjungos (LVŽKŠS) frakcijos Seime.
Finansų ministro pareigas eis Taurimas Valys, aplinkos – Ieva Andriulaitytė, kultūros – Lukas Alsys, vidaus reikalų – Martynas Katelynas, socialinės apsaugos ir darbo – Inga Ruginienė.
Krašto apsaugos ministerijai toliau vadovaus Robertas Kaunas, Švietimo mokslo ir sporto ministerijai – Raminta Popovienė, Užsienio reikalų ministerijai – Kęstutis Budrys, Susisiekimo ministerijai – Juras Taminskas.
Darbą naujoje Vyriausybėje tęs ir Lietuvos lenkų rinkimų akcijos-Krikščioniškų šeimų sąjungos (LLRA-KŠS) deleguota teisingumo ministrė Rita Tamašunienė bei „valstiečių“ deleguotas ekonomikos ir inovacijų ministras Edvinas Grikšas.
Energetikos, sveikatos apsaugos ir žemės ūkio ministrais dirbs Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ atstovai Lukas Savickas, Linas Kukuraitis bei Kęstutis Mažeika.
ELTA primena, kad I. Ruginienės Vyriausybė atsistatydino, nes buvo performuota valdančioji koalicija ir M. Sinkevičius paskelbė priėmęs sprendimą imtis vadovauti naujam ministrų kabinetui.
Gitanas NausėdaLietuvos prezidentasLietuvos socialdemokratų partija (LSDP)
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