G. Nausėda: vidaus sienų kontrolė Šengene reikštų pralaimėjimą kovojant su nelegalia migracija

Pasak G. Nausėdos, Lietuva šiuo metu prisideda prie Latvijos sienos apsaugos, siųsdama Valstybės sienos apsaugos tarnybos (VSAT) pareigūnus padėti užkardyti neteisėtus sienos kirtimo atvejus.
„Šis bendradarbiavimas tikrai yra labai geras ir galėtų būti dar intensyvesnis, bet tai priklausys nuo Latvijos deklaruojamo poreikio“, – bendroje spaudos konferencijoje sakė Lietuvos vadovas.
Jis pabrėžė, kad vidaus sienų kontrolės atkūrimas Šengeno erdvėje būtų nesėkmės ženklas.
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„Vidinių sienų kūrimas Šengeno erdvėje būtų pralaimėjimas ir savotiška kapituliacija prieš šį reiškinį (išaugusius neteisėtos migracijos srautus – ELTA)“, – teigė G. Nausėda.
Anot jo, kuo efektyviau valstybės saugos ES išorės sienas, tuo mažiau bus poreikio taikyti vidaus sienų kontrolės priemones.
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Latvijos prezidentas E. Rinkevičius teigė, kad Baltarusija pastaruosius penkerius metus migraciją naudojo kaip spaudimo priemonę prieš Baltijos valstybes, todėl būtina toliau stiprinti išorinės sienos apsaugą ir užtikrinti veiksmingą esamų kontrolės priemonių taikymą.
Pasak jo, nuo šių metų pradžios Latvijos pareigūnai užkirto kelią maždaug 8 tūkst. bandymų neteisėtai kirsti šalies sieną.
„Pagrindinis dėmesys šiuo metu turėtų būti skirtas tam, kad užtikrintume, jog veiksmingiau veiktų esamos kontrolės ir apsaugos priemonės pasienyje“, – sakė Latvijos prezidentas.
E. Rinkevičius taip pat pažymėjo, kad Latvija bendradarbiauja su kitomis valstybėmis grąžinant neteisėtai sieną kirtusius migrantus, o šiai sričiai ir toliau bus skiriamas prioritetas.
Anot jo, nors ateityje migracijos spaudimas gali sumažėti, šiuo metu nėra pagrindo kalbėti apie griežtesnės vidaus sienų kontrolės įvedimą.
„Tai būtų katastrofa ir reikštų, kad turėtume beveik visus savo pajėgumus skirti vidinių sienų apsaugai“, – teigė Latvijos prezidentas.
Latvija turi apie 172 kilometrų ilgio sieną su Baltarusija, artima Rusijos sąjungininke. Baltijos valstybė kaltina Baltarusiją valdantį Aliaksandrą Lukašenką tyčia nukreipiant migrantus prie ES išorinės sienos, siekiant daryti spaudimą blokui.
Latvija, Lietuva ir Lenkija dėl to sustiprino sienų apsaugą ir pastatė pasienio tvoras.
Pernai VSAT pareigūnai neleistinose vietose neleido į Lietuvą iš Baltarusijos įsibrauti daugiau nei 1,6 tūkst. asmenų, šiemet – 901.
Iš viso nuo Baltarusijos sukeltos migracijos krizės pradžios į Lietuvą neįleista 25,5 tūkst. neteisėtų migrantų.
Gitanas NausėdaValstybės sienos apsaugos tarnyba (VSAT)Edgaras Rinkevičius
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