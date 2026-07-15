Į pirmąjį Vyriausybės posėdį rinksis M. Sinkevičiaus vadovaujamas ministrų kabinetas

Informacija apie posėdį pateikta naujojo premjero darbotvarkėje.
Apie įvyksiantį posėdį trečiadienio rytą Eltai taip pat patvirtino ir M. Sinkevičiaus atstovas spaudai Gedas Salyga.
XXI Vyriausybė antradienį oficialiai įgijo įgaliojimus veikti – patvirtinus jos programą, Seime prisiekė premjeras M. Sinkevičius bei kiti naujojo ministrų kabineto nariai.
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Socdemų lyderio vadovaujamą Vyriausybę suformavo LSDP, Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ bei Lietuvos valstiečių, žaliųjų ir Krikščioniškų šeimų sąjungos (LVŽKŠS) frakcijos Seime.
Finansų ministro pareigas eis Taurimas Valys, aplinkos – Ieva Andriulaitytė, kultūros – Lukas Alsys, vidaus reikalų – Martynas Katelynas, socialinės apsaugos ir darbo – Inga Ruginienė.
Krašto apsaugos ministerijai toliau vadovaus Robertas Kaunas, Švietimo mokslo ir sporto ministerijai – Raminta Popovienė, Užsienio reikalų ministerijai – Kęstutis Budrys, Susisiekimo ministerijai – Juras Taminskas.
Darbą naujoje Vyriausybėje tęs ir Lietuvos lenkų rinkimų akcijos-Krikščioniškų šeimų sąjungos (LLRA-KŠS) deleguota teisingumo ministrė Rita Tamašunienė bei „valstiečių“ deleguotas ekonomikos ir inovacijų ministras Edvinas Grikšas.
Energetikos, sveikatos apsaugos ir žemės ūkio ministrais dirbs Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ atstovai Lukas Savickas, Linas Kukuraitis bei Kęstutis Mažeika.
ELTA primena, kad I. Ruginienės Vyriausybė atsistatydino, nes buvo performuota valdančioji koalicija ir M. Sinkevičius paskelbė priėmęs sprendimą imtis vadovauti naujam ministrų kabinetui.
VyriausybėMindaugas SinkevičiusLietuvos socialdemokratų partija (LSDP)
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