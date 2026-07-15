I. Ruginienė išsikraustė iš premjero rezidencijos Turniškėse

„Galiu patvirtinti, kad I. Ruginienė jau išsikraustė iš Turniškių rezidencijos“, – Eltai teigė I. A. Dobrovolskas.
Tuo metu naujasis premjeras Mindaugas Sinkevičius neketina su šeima keltis į rezidenciją Turniškėse. Vis tik, ministras pirmininkas teigė neatmetantis, kad gali pasitaikyti atvejų, kai jam teks nakvoti premjerui skirtoje rezidencijoje.
Tiesa, jo pirmtakai I. Ruginienė ir Gintautas Paluckas eidami pareigas buvo su šeimomis atsikraustę į Turniškėse esančią rezidenciją.
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ELTA primena, kad Seimas antradienį patvirtino LSDP pirmininko M. Sinkevičiaus vadovaujamos Vyriausybės programą. Patvirtinus ją, prisiekė naujasis premjeras bei kiti XXI ministrų kabineto nariai.
I. Ruginienės Vyriausybė atsistatydino, nes buvo performuota valdančioji koalicija ir M. Sinkevičius paskelbė priėmęs sprendimą imtis vadovauti naujam ministrų kabinetui.
Inga RuginienėLietuvos socialdemokratų partija (LSDP)Mindaugas Sinkevičius
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