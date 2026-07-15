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Po V. Putino grasinimų išryškino Lietuvos gynybos spragą
2026 m. liepos 15 d. 16:06
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Lietuvos prezidentas Gitanas Nausėda trečiadienį viešai pripažino, kad šalies valdžia yra gavusi informacijos ir įspėjimų apie galimas Rusijos kinetines akcijas ar provokacijas prieš Lietuvą.
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