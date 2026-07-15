L. Alsys sako iš esmės suformavęs savo komandą: darbus tęs viena viceministrė

„Su R. Kurmin – taip, tęsime (darbus – ELTA), su Edita Utariene – ne, netęsime“, – ketvirtadienį LRT radijui sakė L. Alsys.
Kaip skelbė ELTA, apie tai, kad traukiasi iš pareigų, anksčiau patvirtino ir kultūros ministrės Vaidos Aleknavičienės komandoje dirbę viceministrai Viktoras Denisenko bei Matas Drukteinis. Jie abu teigė nebuvę nustebinti, kad pasikeitus Kultūros ministerijos vadovui, nebeliks pareigose.
L. Alsio teigimu, būsimoji jo komanda iš esmės yra suformuota, diskusijos tebevyksta tik dėl vieno posto. Tiesa, pavardžių ministras neatskleidė.
Pamatykite spaudos konferenciją: premjeras M. Sinkevičius paskelbė savo ministrų kabineto sudėtį
„Bus keturi viceministrai, iš esmės komanda yra suformuota, galbūt viena viceministro pozicija dar yra diskusijų su kandidatu derybų objektas (…), bet visos kitos pozicijos yra surinktos ir sutikimai žmonių yra gauti“, – nurodė kultūros ministras.
„Aš nenorėčiau įgarsinti dar tų pavardžių, kol nėra atlikti formalūs patikrinimai. Kuomet jie bus padaryti, aš tikrai informuosiu iš karto“, – pabrėžė L. Alsys.
Susiję straipsniai
Apie savo pasitraukimą Eltai antradienį patvirtinę V. Denisenko ir M. Drukteinis tikino kol kas apie tolimesnį darbą politikoje negalvojantys bei žadantys imtis kitų veiklų. V. Denisenko teigė sugrįšiantis į akademinį pasaulį, o M. Drukteinis – į muzikos.
Seime prisiekė naujoji Vyriausybė
ELTA primena, kad antradienį Seime prisiekė naujoji – XXI-oji – socialdemokrato Mindaugo Sinkevičiaus vadovaujama Vyriausybė bei visi jos ministrai.
Valdančiąją koaliciją sudaro Seimo Lietuvos socialdemokratų partijos, Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ bei Lietuvos valstiečių, žaliųjų ir Krikščioniškų šeimų sąjungos frakcijos.
Finansų ministro pareigas eis Taurimas Valys, aplinkos – Ieva Andriulaitytė, kultūros – L. Alsys, vidaus reikalų – Martynas Katelynas, socialinės apsaugos ir darbo – Inga Ruginienė.
Krašto apsaugos ministerijai toliau vadovaus Robertas Kaunas, Švietimo mokslo ir sporto ministerijai – Raminta Popovienė, Užsienio reikalų ministerijai – Kęstutis Budrys, Susisiekimo ministerijai – Juras Taminskas.
Darbą naujoje Vyriausybėje tęs ir Lietuvos lenkų rinkimų akcijos-Krikščioniškų šeimų sąjungos (LLRA-KŠS) deleguota teisingumo ministrė Rita Tamašunienė bei „valstiečių“ deleguotas ekonomikos ir inovacijų ministras Edvinas Grikšas.
Energetikos, sveikatos apsaugos ir žemės ūkio ministrais dirbs Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ atstovai Lukas Savickas, Linas Kukuraitis bei Kęstutis Mažeika.
Lukas Alsyskultūros ministrasKultūros ministerija
Rodyti daugiau žymių