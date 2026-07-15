L. Kukuraitis pokyčių kol kas nesigriebia: viceministrai tęsia darbus

Apie tai trečiadienį pranešusi Sveikatos apsaugos ministerija (SAM) informavo, kad pereinamuoju laikotarpiu abu viceministrai ir toliau kuruos iki šiol jiems priskirtas sritis.
Visgi suformavus visą politinę komandą, atsakomybės gali būti peržiūrėtos.
„Kol bus suformuota pilna komanda, viceministrai toliau koordinuos anksčiau kuruotas sritis. Vėliau, kai prisijungs visi komandos nariai ir bus aiškus bendras kompetencijų paveikslas, neatmetu galimybės kuruojamas sritis peržiūrėti, tikslinti, papildyti“, – pranešime cituojamas L. Kukuraitis.
Anot ministerijos, viceministras S. Krunkaitis ir toliau bus atsakingas už sveikatos apsaugos sistemos atsparumo ekstremaliosioms situacijoms, ypatingiems civiliniams įvykiams, hibridinėms ir karinėms grėsmėms stiprinimą.
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Tuo metu D. Naumovas tęs darbą farmacijos politikos, sveikatos priežiūros inovacijų diegimo ir Lietuvos pirmininkavimo Europos Sąjungos Tarybai koordinavimo sveikatos srityje.
Seime prisiekė naujoji Vyriausybė
ELTA primena, kad antradienį Seime prisiekė naujoji – XXI-oji – socialdemokrato Mindaugo Sinkevičiaus vadovaujama Vyriausybė bei visi jos ministrai.
Valdančiąją koaliciją sudaro Seimo Lietuvos socialdemokratų partijos, Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ bei Lietuvos valstiečių, žaliųjų ir Krikščioniškų šeimų sąjungos frakcijos.
Finansų ministro pareigas eis Taurimas Valys, aplinkos – Ieva Andriulaitytė, kultūros – L. Alsys, vidaus reikalų – Martynas Katelynas, socialinės apsaugos ir darbo – Inga Ruginienė.
Krašto apsaugos ministerijai toliau vadovaus Robertas Kaunas, Švietimo mokslo ir sporto ministerijai – Raminta Popovienė, Užsienio reikalų ministerijai – Kęstutis Budrys, Susisiekimo ministerijai – Juras Taminskas.
Darbą naujoje Vyriausybėje tęs ir Lietuvos lenkų rinkimų akcijos-Krikščioniškų šeimų sąjungos (LLRA-KŠS) deleguota teisingumo ministrė Rita Tamašunienė bei „valstiečių“ deleguotas ekonomikos ir inovacijų ministras Edvinas Grikšas.
Energetikos, sveikatos apsaugos ir žemės ūkio ministrais dirbs Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ atstovai Lukas Savickas, Linas Kukuraitis bei Kęstutis Mažeika.
Linas KukuraitisSveikatos apsaugos ministerija (SAM)viceministrai
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